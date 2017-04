Luis Aguiar, volante de Alianza Lima, indicó que la mayoría de clásicos son trabados porque lo más importante es ganar y no jugar bien. El jugador indicó además que cada clásico es diferente y no importa cómo llega cada equipo.

“Es motivante, uno no entrena igual cuando va a jugar con su eterno rival. Es hermoso vivirlo y acá ha sido muy emocionante. Me hubiera gustado tener las dos hinchadas para tener esa experiencia única”, dijo Aguiar a Radio Ovación.

Sobre los goles que ha podido anotar señaló: “Tengo un promedio de goles por año pero no me pongo a pensar en eso, sino en tratar de hacer mi trabajo. Ahora he arrancado bien con los goles pero es secundario, lo de los goles me deja contento por el club”.

“Los clásicos son todas historias diferentes, no vale quién llega bien y quién mal. Son casi todos trabados, pocos son bien jugados, los clásicos se hicieron para ganar y no para jugar lindo”, finalizó.