El musical “La La Land“, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles, partió este domingo como la favorita de los Oscar 2017. No se llevará el máximo de 11 estatuillas y tampoco las “cinco grandes”, pero su director, Damien Chazelle, batió un récord: con 32 años, es el más joven en recibir esa estatuilla.

Pero la película Luz de luna fue la mejor. El protagonista, Chiron, rompe con el contorno rígido construido por los hombres. Así entra en escena: huyendo de unos jovencitos que quieren acorralarlo, quebrando el plano secuencia que abre la cinta (con una cámara que gira en torno a dos vendedores de crack), irrumpiendo con su presencia de varón inusual, distinto del resto. A nosotros nos tocará verlo crecer en ese medio hostil, que observa su naturaleza y la considera una doble desventaja: la de ser afroamericano y homosexual.

“LA LA LAND”, NOMINACIÓN POR NOMINACIÓN

Mejor diseño de vestuario: Perdió (el premio fue para “Fantastic Beasts and Where to Find Them”)

Mejor edición de sonido: Perdió (el premio fue para “Arrival”)

Mejor mezcla de sonido: Perdió (el premio fue para “Hacksaw Ridge”)

Mejor diseño de producción: Ganó

Mejor edición: Perdió (el premio fue para “Hacksaw Ridge”)

Mejor fotografía: Ganó

Mejor banda sonora: Ganó.

Mejor canción original: Ganó (“City of Stars”)

Mejor guión original: Perdió (el premio fue para “Manchester by the Sea”)

Mejor director: Ganó.

Mejor actor: Perdió.

Mejor actriz: Ganó.

ANTECEDENTES

“La La Land” aspira a llevarse la estatuilla en los campos de Mejor película, Mejor director (Damien Chazelle), Mejor actor (Ryan Gosling), Mejor actriz (Emma Stone), Mejor fotografía (Linus Sandgren), Mejor vestuario (Mary Zophres), Mejor montaje (Tom Cross) y Mejor canción original (por “Audition, The Fools Who Dream” y “City Of Stars”).

También compite en las categorías de Mejor diseño de producción (David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco), Mejor edición de sonido (Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan), Mejor mezcla de sonido (Andy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow), Mejor banda sonora original (Justin Hurwitz) y Mejor guion original (Damien Chazelle).

LOS GANADORES

Alicia Vikander anunció la primera categoría.

Mejor actor de reparto :

Mahershala Ali por “Moonlight”.

Competían:

Jeff Bridges (Hell of High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal animals)

Estas fueron las otras categorías:

Mejor maquillaje y peinado :

“Suicide Squad”.

Competían:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Mejor diseño de vestuario :

“Fantastic Beasts and Where to Find Them”

Competían:

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Mejor documental :

“OJ: Made in America”

Competían:

Fire At Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

13th

Mejor edición de sonido :

“Arrival”.

Competían:

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido :

“Hacksaw Ridge”.

Es parte del equipo Kevin O’Connell, quien por fin cobra revancha. Era la persona con más nominaciones, 21, sin ganar un trofeo.

Competían:

Arrival

La La Land

Rogue One

13 Hours

Mejor actriz de reparto :

Viola Davis.

Competían:

Naomi Harris

Nicole Kidman

Octavia Spencer

Michelle Williams

Mejor película en lengua extranjera :

“The Salesman”.

Competían:

Land of Mine

A Man Called Ove

Tanna

Toni Erdman

Mejor corto animado:

“Piper”.

Competían:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider

Pearl

Mejor película animada :

“Zootopia”

Competían:

Moana

My Life as Zucchini

Kubo and the Two Strings

The Red Turtle

Mejor diseño de producción :

“La La Land”.

Competían:

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

Passengers

Mejores efectos especiales :

“The Jungle Book”

Competían:

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor edición :

“Hacksaw Ridge”.

Competían:

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Mejor documental corto :

“The White Helmets”.

Competían:

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

Mejor cortometraje :

“Sing”.

Competían:

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Timecode

Mejor fotografía :

“La La Land”.

Competían:

Arrival

Lion

Moonlight

Silence

Mejor banda sonora :

“La La Land”.

Competían:

Jackie

Lion

Moonlight

Passengers

Mejor canción original :

City of Stars – “La La Land”.

Competían:

Audition (The Fools Who Dream) – La La Land

Can’t Stop the Feeling – Trolls

The Empty Chair – Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go – Moana

Mejor guión original :

“Manchester by the Sea”.

Competían:

Hell or High Water

La La land

The Lobster

20th Century Women

Mejor guión adaptado :

“Moonlight”.

Competían:

Lion

Hacksaw Ridge

Arrival

Fences

Hidden Figures

Mejor director :

Damien Chazelle (La La Land)

Competían:

Dennis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Kenneth Lonerhgan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Mejor actor :

Cassey Affleck (Manchester by the Sea).

Competían:

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Mejor actriz :

Emma Stone (La La Land).

Competían:

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Isabelle Hupper (Elle)

Meryl Streep (Florence Fioster Jenkins)

(Actualización en vivo de cada categoría)