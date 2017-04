Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, habló de la derrota ante Universitario y manifestó que al equipo no le salió nada ese día y se hace responsable de lo ocurrido. El entrenador defendió a Rinaldo Cruzado y consideró que sí está rindiendo.

“Lo que pensábamos que iba a ocurrir no ocurrió, soy el responsable de armar el equipo y de todo lo que sucede en Alianza. Siento tristeza y vergüenza deportiva, queríamos seguir creciendo como equipo, darle alegría a nuestra gente. Eso no ocurrió, no hicimos un buen partido y eso nos llevó a perder”, dijo Bengoechea en conferencia de prensa.

Al ser preguntado por Rinaldo Cruzado indicó: “No estoy de acuerdo con que no rinde hasta el momento, es un jugador muy importante para nosotros, él ya sabe salir campeón con Alianza. Es un jugador al que trajimos, lo conocemos muy bien y junto a otros es uno de los de trayectoria de este plantel”.

“Fue un partido malo de nosotros en casi todo, de las pocas cosas que hicimos bien fue marcar la pelota quieta en contra. Después fue un partido pobre, yo soy el responsable. No defendimos bien, a la hora de atacar no manejamos bien la pelota, tenemos que mejorar mucho el rendimiento pensando en esos 90 minutos pero el campeonato no comenzó este sábado, ese fue ya el noveno partido y ha habido partidos en que sí hemos jugado bien”, consideró.

Sobre las críticas señaló: “Soy el culpado y soy responsable de lo que ocurrió, las decisiones que tomamos no fueron acertadas y ahora nos toca aguantar todo tipo de críticas, todas las voces que no salieron en febrero ahora las aguantamos, el fútbol es así”.