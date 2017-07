El presidente de la Departamental de La Libertad, Alfredo Britto, anunció que postulará a las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol que se realizarán en un año.

“Tratan de cortar mi postulación, porque fui el único que levantó su voz sobre irregularidades”, dijo Britto en conversación con ‘Superdeporte’.

El director de la Departamental de La Libertad anunció su postulación. “Ofrezco modificar ese estatuto de la FPF que es reeleccionario, ahí donde dice que para vacar a un prssidente o un director corrupto se necesita el 90 por ciento de los votos de los asambleístas. Porque eso jamás va a ocurrir. Ofrezco a los votantes cambiar ese artículo y bajarlo al 60 por ciento para que de esta manera nunca más en la FPF exista corruptela, malos manejos. Con el 60 por ciento es fácil botar a un corrupto”, enfatizó.

Luego agregó: “También ofrezco los cambios deportivos. Hoy: juveniles, cero puntos, un punto. Y no me van a decir que los proyectos son nuevos. En mí no hay otro interés. El fútbol es mi pasión, pero con transparencia, con limpieza. No crean que me quedaré con los brazos cruzados si hay una injusticia”.

Britto criticó el momento actual del fútbol peruano. “Estoy enterado que en la FPF piensan traer médicos argentinos. ¿Acaso no tenemos buenos médicos? Invoco al fútbol profesional, a mis colegas de departamentales, se necesitan cambios estructurales. Hay por eso una mano oscura para que no postule, pero nos veremos en el Poder Judicial. Primero me sancionan por seis meses, me he reintegrado a mis labores y hoy en día me ponen una nueva denuncia”, sostuvo.

Finalmente hizo una crítica al ex presidente Manuel Burga, con quien trabajó muy cercanamente. Lamentablemente, mi amigo Manuel (Burga) más pensaba en el fútbol de mayores que en el de menores”, finalizó.