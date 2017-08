El ex gerente general de Universitario de Deportes, César Vento, se refirió a su salida del equipo crema y aseguró que no usó los recursos del club de forma indebida.

“La decisión de dejar Universitario de Deportes nace del acreedor principal y el administrador, ya que tienen un manejo diferente y muy operativo en algunos puntos de vista. Al final, no estaba en los planes de ellos. Yo llegué para una función específica, que fue la de gerencia general, y con el administrador tuvimos un trabajo bastante arduo en enero y febrero, debido a que la falta de entrega del cargo hizo que recién pudiéramos empezar a operar en la última semana de diciembre. Ese proceso de diagnóstico y transición me tomó unos meses. Luego, en marzo me dicen que solo me enfoque en la parte deportiva, luego de contratar a Troglio. Pero bueno, ellos necesitan trabajar con gente que tienen la idea que ellos necesitan y con la que se genera confianza y comodidad al hablar”, dijo César Vento en RPP.

“En Universitario de Deportes solo hay la firma del administrador concursal y el controller, que son los que autorizan los usos de los fondos. En la práctica, no hemos tenido ningún manejo de desembolso y eso es fácil de corroborar. Con respecto a los hoteles, las cosas están claras pero se hacen ciertas interrogantes. Se han hecho las verificaciones respectivas y, además, hay una área de logística que se encarga de hacer esas negociaciones. Cualquier tarifa de cualquier proveedor ha sido trabajada por todos y era de conocimiento de todos. No es que hay una tarjeta de crédito con el dinero del club, todos los viajes que he hecho lo he pagado con mi plata. No he usado indebidamente los recursos de la ‘U’, todos pusimos de nuestra parte para que las cosas salgan bien”, agregó.