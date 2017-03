El cardenal Juan Luis Cipriani instó hoy a impulsar una renovación moral ante el quiebre ocasionado por los últimos hechos de corrupción registrados en el país, como el caso Odebrecht.

Indicó que estos momentos, existe una “quiebra moral muy grande”, la cual no es posible arreglar solamente con leyes o con acusaciones

“La quiebra moral exige una regeneración, algo nuevo y ese algo nuevo no es una ideología, una batalla política, no es una campaña mediática. (…) Quiero hacer un llamado al país, no como una estrategia política, sino lo que realmente supone una renovación moral. Somos capaces”, afirmó.

Durante la lectura de la homilía en la juramentación del nuevo periodo del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, Cipriani precisó que esta “quiebra moral” afecta de manera diferente a unos y otros.

“No soy yo quien viene a liderar algo, no estamos a ese nivel, cuando la quiebra es profunda, la curación también debe ser profunda, por eso pienso que la verdad debe iluminar este proceso de renovación moral”, manifestó.

Cipriani agregó que la verdad permitirá hacer justicia, realizando esta labor, “caiga quien caiga”, porque si se tiene el coraje de afrontar estas circunstancias, “el país saldrá mucho mejor”.

En ese sentido, expresó su confianza que, ante estas circunstancias e investigaciones, los hechos sean “claros y transparentes”.