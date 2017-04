Pedro Troglio definió el equipo para duelo ante Real Garcilaso. Arquímedes Figuera está sentido y César Huamantica lo reemplazará

Pedro Troglio le está devolviendo esa identidad que tanta falta le hacía a Universitario de Deportes. El técnico argentino quiere un equipo solidario que no dé un balón por perdido. Y en su búsqueda de los jugadores más idóneos está encontrando buenas respuestas. Ante Real Garcilaso hará un solo cambio: César Huamantica irá por Arquímedes Figuera.

“La intención era poner el mismo equipo del fin de semana, pero tenemos entre algodones a Figuera. Si no está en condiciones, no lo vamos a arriesgar. Si no es Figuera irá Huamantica. En líneas generales, es el mismo once que jugó el sábado. Huamantica juega bien y se viste de obrero a la hora de recuperar el balón. Eso es lo que buscamos, jugadores completos”, declaró el estratega.

Pese a la esperanza de Troglio, es poco probable de que el venezolano juegue el domingo. Pero la gran sorpresa es la nueva función de Huamantica, quien era un volante ofensivo pero desde que llegó Troglio lo retrocedió unos metros. A su juego le está sumando esa cuota defensiva que le hacía falta.

Por otro lado, el tema Juan Vargas siempre es pregunta de fondo cada vez que el entrenador de Universitario de Deportes habla con la prensa.

“Dependerá de su evolución. Ha tenido una lesión que lo ha marginado pero a los 21 días debe curar totalmente y de ahí ponerse en la mejor forma. Él quiere volver en su plenitud, yo quiero que esté cuanto antes pero no a media máquina”, aclaró Trogio. Eso sí, el ‘Loco’ no jugará este domingo ante Real Garcilaso.