Pablo Zegarra, técnico de Sporting Cristal afirmó que se siente muy cómodo en el equipo y que la ratificación hasta fin de año lo ilusiona más de cara a lo que viene. Sobre el cotejo ante Alianza, dijo que es importante y ya lo tienen bien estudiado.

“Estoy con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir trabajando, la ratificación del club es para uno algo muy valioso. Lo que vale es el día a día, el partido siguiente, tanto mi cuerpo técnico como yo estamos con muchas ganas de seguir creciendo con el grupo humano que tenemos. Ellos son los protagonistas con los que seguiremos caminando”, afirmó Zegarra en conferencia de prensa.

El DT rimense, dijo sobre el cotejo ante Alianza. “Es un partido complicado, pero es un partido más. De ganar conseguimos solo tres puntos. Estamos yendo partido a partido, esperamos realizar un buen juego y sacar un buen resultado”.

“Como todos los equipos, tienen virtudes y defectos. Vamos a ir a neutralizar eso. Estar encima en el juego y las debilidades o deficiencias que hayamos podido percibir las tenemos vistas y ponerlo en marcha para sacar el beneficio que queremos”, agregó.

Sobre la forma de jugar de su equipo, dijo: “Mi equipo tiene los lineamientos que busca el club. El club tiene un estilo de juego que se intenta realizar desde pequeños pero al final la cara visible es el primer equipo. He manejado y vivido esto en España durante muchos años. Todos esos lineamientos son naturales para mí, he convivido con ellos en la sub-18, luego en la reserva y ahora en el primer equipo. No he tenido que cambiar absolutamente en nada para acoplarme a la forma de juego que quiere Cristal.

El entrenador dijo que es bueno que varios jóvenes se encuentren en distintos equipos ganando minutos. “Ha sido un acierdo el ceder a una gran camada de reserva del año pasado, casi todos han ido a equipos de Primera y han ganado minutos. El objetivo es que todos ellos vuelvan a casa en algún momento. Por ahora estamos contentos y tenemos una gama importante para tomar decisiones que se darán en su momento”.