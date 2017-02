El delantero del Sao Paulo Christian Cueva dio una conferencia de prensa en la que comentó largo y tendido sobre sus ídolos

El atacante del Sao Paulo Christian Cueva fue el jugador elegido para hablar con la prensa brasileña tras la victoria por 3-1 sobre el Santos en duelo válido por el Torneo Paulita. ‘Aladino’ contribuyó con una anotación y una genial estadística.

Transcurridos diez minutos de conferencia, la prensa consultó sobre la posibilidad de ser considerado el mejor 10 del fútbol brasileño. El delantero peruano fue claro y preciso y respondió que “pelea por ser el mejor”.

“A ver, no me considero el mejor. Pero peleo para ser el mejor. Eso siempre lo voy a asumir así, de esa manera. Para ser el mejor hay que trabajar mucho. Pienso que puedo dar más en Sao Paulo. Me siento como en casa acá. Eso hace que mi trabajo sea más fácil. Realmente me siento igual que todos. Una persona que quiere conseguir sus sueños y grandes cosas con Sao Paulo. Para mí eso será más importante que saber si soy o no el mejor”, comentó Christian Cueva a la prensa brasileña.

Christian Cueva también fue consultado por la manera de celebrar sus goles. El delantero desató la polémica pues al momento de festejar sus tantos coloca sus manos en las orejas, aunque explicó por qué lo hace.

“Yo celebro como Riquelme porque mi hermano es un gran admirador de él. Cuando lo veía jugar me gustaba cómo celebraba. Pero mis dos únicos ídolos son brasileños: Ronaldo y Ronaldinho. El ‘Fenómeno’ de 100 ocasiones de gol marcaba 99. Y Ronaldinho representa la alegría en el fútbol, que es algo que no debemos perder”, recalcó Christian Cueva.

También habló de sus sueños. De sus deseos de viajar a Europa; pero eso sí, irse de Brasil como campeón con Sao Paulo.

“Yo tengo contrato hasta el 2020. Pertenezco a Sao Paulo. Me gustaría emigrar a Europa, como a cualquier jugador. Pero me gustaría irme campeón con Sao Paulo. Dios permita que se de”. expresó Christian Cueva.

Christian Cueva tendrá una nueva prueba futbolística. El Sao Paulo se medirá ante el Mirassol este sábado por el Torneo Paulista en condición de local.