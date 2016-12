El guardameta de Deportivo Municipal, Erick Delgado, manifestó su molestia por no haber sido tomado en cuenta por Ricardo Gareca el presente año para la Selección Peruana.

“¿Acaso en los últimos años dos no he hecho los méritos para estar en la selección? Lamentablemente, yo no puedo decidir si voy a ser llamado o no, pero no me gustó cuando hicieron una pre-convocatoria con cuatro arqueros y no me incluyeron a mí”, declaró Delgado a Radio Ovación.

“Así esté dentro de la votación del mejor arquero, posiblemente no la gane, pues si compito con el portero de la ‘U’, hay muchos aficionados cremas que van a votar por él. Pero fuera de todo, quiero también decir que mi trabajo ha sido valorado muchísimo en estos dos últimos años. Pero tengo que ser mejor y superarme”, añadió el portero edil.

También, el ‘Loco’ habló acerca de lo que será la plantilla de Deportivo Municipal para este 2017.

“Creo que el equipo va a cambiar un poco. Sabemos que se ha mantenido la estructura pero también han venido buenos jugadores. Los que se han ido del club han tomado esa decisión para su mejoría, algo que es normal en el fútbol”, finalizó Delgado.