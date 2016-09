Su poca continuidad lo dejó de lado en las convocatorias de Ricardo Gareca en la selección peruana. Sumado a esto, la rescisión de contrato que le hizo el Real Betis fue lo gota que rebalsó el vaso para que hoy, Juan Manuel Vargas se encuentre sin equipo, en España, a la espera de una propuesta para poder volver al campo de juego.

Sin embargo, el Apoel de Nicosia de Chipre estaría interesado en el lateral peruano, dado la experiencia y categoría del el ‘Loco’. Juan Manuel Vargas busca continuidad y el conjunto europeo, que disputará Europa League, se la podría dar.

El exvolante de la Fiorentina fue pretendido por el Maccabi Tel Aviv de Israel no obstante, las negociaciones con dicho club se enfriaron y nunca se llegó a un acuerdo formal. Vargas no vio con buenos ojos viajar hasta dicho país.

El Apoel de Nicosia sería la vitrina perfecta para que Juan Manuel Vargas pueda mostrar su mejor nivel y así, poder ser llamado nuevamente a la selección peruana. El cuadro de Chipre comparte grupo en la Europa League con Astana, Olympiakos y Young Boys.

Juan Manuel Vargas tuvo un breve paso por el Real Betis de España. Si bien al comienzo empezó realizando buenas actuaciones y hasta marcando, poco a poco, su nivel iba en decaída. Su aumento de peso conllevo a que el técnico no lo tengo entre sus planes a futuro. Además, esto hizo de que Ricardo Gareca no lo llame más a la selección peruana. Su no llamado responde a su estado fuera de forma y su poca continuidad.

El ‘Loco’ ha jugado con la selección peruana en 62 oportunidades y se ha hecho presente en el marcador en cuatro veces. A su vez, disputó la Copa América del 2011 y la Copa América de Chile 2015.