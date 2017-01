Víctor Fernández, padre del futbolista Collin Fernández -que se quedó afuera del Sudamericano Sub 20 por no contar con los papeles de nacionalización peruana-, reveló que la FPF fue quien le dijo que el trámite para conseguir la nacionalidad se hace de un día para otro, por lo que no hizo mucho esfuerzo para obtenerla con anticipación.

“El trámite que tenía que hacer Collin era para nacionalizarse peruano; yo nací en Perú y tengo DNI. El único problema es que él tiene más de 18 años, por lo que él tiene que realizar ese trámite como adulto. Según la FPF, el proceso se hacía al toque, de un día a otro; yo le comenté a la FPF hasta en cuatro ocasiones que él no tenía papeles. Si ellos me hubieran dicho algo con respecto al trámite, no habría esperado hasta el último. Cuando pones más y más presión, ya llega un punto en el que se dice que está en las manos de ellos. Pues bien, cuando estuvo en las manos de la Federación no pasó nada”, declaró Fernández a Radio Ovación.

“Yo he estado en comunicaciones con el profesor Nogara. La semana pasada hablé con Tommy Ojeda y me explicó que el tema de sacar los papeles le pertenece a los padres y al jugador. Lo que yo no entiendo es que cómo van a hacer a un jugador extranjero, que no conoce a nadie en el país, saque sus papeles bajo su responsabilidad; es como que un peruano venga a Estados Unidos y lo manden a que él solo vaya a hacer sus papeles cuando no conoce a nadie”, agregó el padre del futbolista norteamericano.

Asimismo, señaló que su hijo Collin se encuentra muy molesto por lo sucedido, especialmente por el hecho de que hayan dicho que no está en la lista del Sudamericano por una cuestión futbolística y no de inscripción.

“Collin está muy amargo por todo lo sucedido. Le dijeron que estaba en los planes y en el último momento, en vez de decir que no irá al Sudamericano por hacer el trámite de nacionalización tarde, dicen que no está al nivel para formar parte de la lista de los 23. Es lo peor que han podido decir. Si no está al nivel, ¿para qué lo convocan ocho veces?”, finalizó Fernández.

Recordemos que Collin Fernández, nacido en Estados Unidos, tenía que contar con la nacionalidad peruana para representar al conjunto de Fernando Nogara en el Sudamericano Sub-20 que se realizará en Ecuador este mes. Sin embargo, por algunos inconvenientes en el trámite, aún no consigue DNI peruano y no podrá jugar en este torneo.