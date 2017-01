El dueño y presidente de la Academia Cantolao, se pronunció acerca del fallo realizado por la CJ-FPF a favor del conjunto chalaco,

El dueño y presidente de la Academia Cantolao, Kiko Mandriotti, se pronunció acerca del fallo realizado por la CJ-FPF a favor del conjunto chalaco, señalando que la mayoría de los equipos peruanos hacen lo mismo que ellos hicieron con sus jugadores extranjeros.

“El 90 por ciento de los equipos peruanos, por no decir el 100, hacen lo mismo que hemos hecho nosotros en cuanto a los extranjeros. Traen al jugador, lo habilitan, juega y le dan su contrato de trabajo. Todo este problema fue montado; en el último partido de la Segunda, grabaron a Calheira y se veía que estaba saliendo del campo en un pie porque estaba lesionado. Como no podía jugar, Mallqui lo hizo fingir que no estaba habilitado para no darnos la razón, cuando él ya había jugado todo el campeonato. Los papeles de los futbolistas del Áncash están horriblemente mal; aparte, tenían algunos problemas más, como el hecho de que no le pagaban a sus futbolistas. Si solo terminas con 14 jugadores por falta de pago, eso dice quién es la persona que maneja el club”, declaró Mandriotti a Radio Ovación.

“Era un partido poco sucio el que se estaba jugando, frente a un rival que insultaba. Por esa razón, Cantolao quiso mantenerse limpio y no quisimos alterar el proceso de apelación (que es largo). En primer lugar, quiero felicitar a la CJ-FPF, que está llena de honorables profesionales a carta cabal, que han hecho un fallo muy ligado a la honradez. Igualmente, agradezco a todas las personas que nos apoyaron, sabiendo que Cantolao siempre está en la rueda de la honestidad y jugar limpio. Hemos jugado en contra de muchos rivales; apareció Cienciano, que no tenía nada que hacer, y Torino. Lo peor de todo fue que ninguno tuvo juego limpio”, añadió el mandamás del ‘Delfín’.

Asimismo, se mostró insatisfecho por el hecho de que Sergio Ludeña sea el presidente de la ADFP-SD y de Cienciano al mismo tiempo, asegurando también que Tomás Acha no debió dejar el cargo.

“Hay un poco incoherencia en el hecho de que Sergio Ludeña sea el presidente de Cienciano y de la ADFP-SD. A Tomás Acha lo sacaron de una forma deshonrosa, necesitaba 12-13 votos para seguir en el cargo y solo le faltó uno para llegar a ese número. Gracias a él es que la Segunda este año ha sido tan buena; él ha conseguido negociaciones para que todos participen. Luego de su destitución, se presentaron listas y en una de esas estaba Ludeña, a quien no había visto nunca en el fútbol. No sé que hicieron y terminaron haciéndose cargo de la directiva; la única persona que considero honorable en esa lista es Arturo Sánchez, un amigo de muchos años. Él ha sido el que ha equilibrado la balanza, que estaba inclinada hacia un lado”, sostuvo Mandriotti.

Finalmente, tuvo la oportunidad de comentar acerca del plan que tiene en mente para el equipo este el 2017 en cuanto al plantel, revelando que Juan Carlos Mariño y Paulo Albarracín ya son parte de la plantilla.

“Estuvimos conversando con algunos chicos, básicamente que pasaron por Cantolao. Hemos conversado con Mariño para que vuelva a jugar y también con Paulo Albarracín. Esos dos son los únicos confirmados por ahora; se está hablando con más gente, pero prefiero no adelantar porque todo tiene que ser en conversación con el técnico. No creo que vayamos a descender; aseguro que nos mantendremos en Primera. Con Cristal tenemos un convenio de años atrás y en todos los años, ellos nos han aportado 5 jugadores como mínimo. Muchos de ellos están ahora en Primera, como Frank Ysique o Johan Madrid. Este año podemos usar la infraestructura de Cristal; ahí es donde vamos a entrenar. Conversaremos con algunos dirigentes del club rimense y ellos verán que jugadores deciden prestarnos, ya sea por seis meses o un año. En cuanto a los futbolistas que se quedan en el equipo, puedo decir que ‘Coco’ Araujo, Diego Pizarro y Federico Nicosia se van a mantener. No vamos a contratar a más de cinco jugadores, pues nuestra intención es darle oportunidad a los jóvenes de la reserva”, concluyó Mandriotti.