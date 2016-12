Juan Reynoso dice que se hizo novela con su actitud ante Edwin Oviedo y señalo que le pedirá disculpas personalmente

El técnico de FBC Melgar, Juan Reynoso, habló sobre su conducta tras perder la final contra Sporting Cristal y el altercado que tuvo con el presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

Juan Reynoso reconoció que no estuvo bien en dejar con la mano extendida a Edwin Oviedo y precisó que le pedirá disculpas en otro momento. Pero le hubiese gustado que la prensa resalte la actitud positiva de sus jugadores al quedarse en el campo mientras Cristal celebraba.

“Yo les dije que la grandeza se debe demostrar cuando se gana y cuando se pierde y por eso nos quedamos en el campo durante la premiación y cuando levantaron su copa, pese a que muchos de mis jugadores se querían retirar, les dije que no. Ya cuando iban a dar la vuelta nos retiramos”, precisó Reynoso en entrevista exclusiva a TV Perú Deportes.

Agregó que “es verdad que yo tuve una actitud con el señor (Edwin Oviedo) y en su momento seguro que le pediré disculpas personalmente. Pero eso se resaltó más que el hecho de habernos quedado en el campo. Siempre se busca hacer un circo”, afirmó el popular ‘Cabezón’.

¿Y qué pasó entre ellos en el 2010? Según se pudo investigar, Oviedo realizó una serie de ofrecimientos a Reynoso para mejorar el plantel y lo sedujo para que firme por los chiclayanos, pero pasaban los días y no cumplía; por el contrario, Reynoso lo llamaba por teléfono y el presidente ni siquiera le respondía.

Pidió a jugadores como John Galliquio, Luis Ramírez, Renzo Revoredo, Rainer Torres, entre otros, pero no cumplió con su demanda. También pidió que no continúen los futbolistas Reimond Manco y Pedro Ascoy porque no los tenía en sus planes. Sin embargo, Oviedo les renovó contrato hasta fines del año 2012.

Esto enfureció a Reynoso, quien insistía para verlo cara a cara, pero ni siquiera lo recibía en su oficina. La relación se quebró y las coordinaciones se hacían a través de terceros, pero ya no había contacto. De lado de Oviedo, se dice que el técnico habría sido muy insistente e intenso en sus formas, algo que el mandamás del ‘Ciclón’ no aceptaba.

A finales del 2010, Reynoso decidió no seguir en el Aurich y por tener contrato firmado, habría tenido que pagar una fuerte suma de dinero para rescindir. Oviedo no quiso negociar una salida cómoda para el entrenador y desde entonces el ‘Cabezón’ no lo puede ver ni en pintura. Por eso, sabe que su opción de llegar a la selección nacional mientras esté Oviedo, es imposible.