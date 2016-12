El técnico argentino Gerardo Ameli, fue elegido por la dirigencia del recién ascendido Sport Rosario, para hacerse cargo del primer equipo en su estreno en la Primera División, dejando de lado al técnico nacional Lizandro Barbarán, con quien logró el título de la Copa Perú.

Ameli viene de dirigir al club Adiur (Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario) del Torneo Federal B del fútbol argentino.

Además hace unos años trabajó en nuestro país formando parte de la Unidad Técnica de Menores de la FPF que dirigía Carlos Picerni. Ameli estará junto a Walter Fiori, quien fue parte del comando técnico de menores de Sporting Cristal.

LA MOLESTIA DE BARBARAN

El técnico nacional Lizandro Barbarán, dio a conocer que la dirigencia de Sport Rosario decidió apostar por un técnico extranjero y que lo invitaron a hacerse cargo de la reserva del equipo, en una decisión sorpresiva, que demuestra que una vez no se valora al técnico nacional.

“Me dijeron que estaban viendo la posibilidad de otro técnico, y que me querían a mí para la reserva, no era lo que se había conversado, me sorprendió mucho. Creo que trabajamos bien en el año, lo subimos a Primera y pasa esto. El que viene debe tener el palmarés para dirigir en Primera, no sé quien es el técnico, pero a nosotros los técnicos nacionales nadie nos protege”.