Ronaldinho conversó en Nueva York sobre su carrera, su etapa en Barcelona y del Barça actual

Hay algo que parece no cambiar nunca en Ronaldinho. Ha pasado una década de su paso por el Barcelona y su cuerpo ha dejado de ser tan elástico como lo era, pero de sus ojos siguen desprendiendo esa magia que en su día le hizo grande. Y, junto a los ojos, esa sonrisa perenne que cambió la historia del Barcelona. La mantiene fresca, viva, jovial, como cuando cautivó a todo el Camp Nou y sacó al barcelonismo de la depresión en la que se había instalado. Ojos y sonrisa parecen de ayer.

Protegido en el despacho principal de la oficina del Barcelona en New York, antes de marcar el primer gol que daría por inaugurada esta aventura americana de la entidad, Ronaldinho está de pie, charlando con los suyos entre los que se encuentra su hermano que siempre le acompaña. Nuestra presencia no le incomoda.

¿Cómo va todo por Barcelona?

-Disfrutando de tu huella. A ti se te ve igual…

Soy viejo. Tengo 36 años. Ya no son 26 como entonces….

¿Y qué planes tienes?

Estoy mirando qué vamos a hacer para finalizar la carrera. La idea es jugar un año más. Estoy inmerso con proyectos nuevos, relacionados con la música y el fútbol que, como sabéis, son mis dos pasiones. Estoy mirando las cosas nuevas que siempre me han gustado y veremos qué hacemos este año.

¿Existe la posibilidad de jugar en Estados Unidos?

Ya he tenido oportunidad de jugar aquí muchas veces, tengo muchos amigos, muchos directivos de club. Y ahora vuelvo a tener la oportunidad de volver a jugar aquí. Es una opción, pero lo que más quiero es tener tiempo para viajar, para hacer promociones que quiero efectuar. Y como os dije, hablo de música pero también de otras cosas relacionadas con el fútbol como escuelas para niños en todas las partes del mundo. Veremos. En todo caso, lo que escoja para este año debe ser compatible con todos estos intereses que tengo.

¿Puede existir la posibilidad, algún día, de volver al Barcelona?

Fue una etapa muy linda. No se sabe lo que puede pasar en el futuro. A ver si se da. Que me lleve Juanjo…

(Juanjo Castillo, empleado del FC Barcelona desde 2004, tuvo y mantiene una excelente relación con el jugador)

Tu carrera empezó en el 1998 en Gremio para luego dar el salto a Europa. Son 18 años lo que lleva jugando al fútbol. Cuando echa la vista atrás, ¿Con qué se queda?

Con todo. Fue una vida de ensueño. Lo gané todo, estoy realizado. Fue una vida de ensueño. Me es imposible escoger un momento.

Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Queretaro, Fluminense. Ocho equipos y 17 títulos en su carrera ¿Fue el Barça su mejor etapa?

Es el equipo con el que más años jugué. En todos los equipos que jugué conquisté títulos y premios. El Barça, sin duda, es algo especial para mí.

A usted se le achaca la falta de continuidad cuando estaba en la cima, algo que sí ha logrado por ejemplo Messi. ¿Tan difícil es mantenerse?

Muchísimo. Debe ser muy complicado. Mantenerte como el número 1 durante tanto tiempo como Leo y de la forma que es el fútbol…. Es muy difícil. Esto quiere decir que Messi es un fenómeno.

Lo peor ya no es mantenerse bien físicamente sino mentalmente…

Claro. Es lo peor, lo más complicado de todo. El fútbol es así. Hay que ser el mejor todos los miércoles y los sábados. La vida es así. Y no es fácil mantener este ritmo.

¿Usted cree que Messi es el mejor de la historia?

En cada época hay uno que es el mejor. Cada uno fue el mejor de su tiempo. Y Leo es el mejor de ahora.

¿Y qué futuro le espera a su compatriota Neymar?

Creo que llegará nivel de Leo. Va a ser el mejor de su tiempo. Es muy joven y ya ha ganado mucho. Al igual que les ocurre a muchos otros, tiene la mala suerte de jugar en la época de Messi.

¿Y la comparación Messi-Pelé?

Cada uno en su tiempo, Garrincha, Maradona… Leo está dentro de estos.

Por talento, usted también pudo estar entre ellos…

Sí, también fui el mejor. Cada uno lo fue en su tiempo. En mi época lo fui yo.

¿Puede llegar a escoger un momento de todos sus años como futbolista?

No hay manera. No hay un día, no hay un gol, un título… He tenido la felicidad de ganarlo todo: Champions, Mundial, títulos en España, en Italia, en Brasil… Son muchos años jugando en los que he ganado muchos premios. Me quedo con toda mi carrera. No se puede focalizar todo en un momento.

¿Qué regusto le queda de su etapa en Barcelona?

En Barcelona gané muchos títulos, tuve muchos compañeros, estuve cinco años. No solo es ganar sino también convivir con toda esa gente que tanto me ayudó. Fue un bello episodio de mi vida que guardo con mucho cariño. Los recuerdos de allí son inolvidables.

¿Y que piensa ahora cuando se le señala a usted como el ‘culpable’ de cambiar la historia? ¿Que contigo empezó todo, que con tu sonrisa cambió la dinámica de un club que atravesaba por un momento complicado?

Es lo más lindo que se puede escuchar. Lo más bonito que le pueden decir a un jugador. No fui solo yo. Sería muy pretencioso. Lo hicimos todos, con Puyol, con Rijkaard, con Xavi… Todos juntos logramos un cambio de ciclo. Estoy muy contento que la gente de Barcelona se acuerde de mí y de cómo empezó todo esto.

¿Y hoy qué es el Barça para usted?

Muchos amigos están jugando allí, otros están trabajando. Me divierte mucho ver a este equipo porque son muy buenos y el club va en buena línea. De hecho llevan muchos años ganando muchos títulos.

¿Tiene Luis Enrique el mejor equipo de la historia?

Es uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Son grandísimos jugadores y es una alegría verlos jugar. Un placer.

El placer es nuestro.

(Cortesia Diario Sport)