El técnico de Alianza Lima, Roberto Mosquera, admitió que la campaña del club blanquiazul no es buena, sin embargo confía que trabajando lograrán el objetivo. Además, el DT nacional reconoció que los íntimos tienen un plantel corto y descompensado, ya que no tienen un ‘6’ neto, y opinó sobre algunas individualidades.

“El plantel es corto y descompensado porque no tenemos un ‘6’ en Alianza. Hemos trabajado mucho para hacer caminar lo de ‘Cachito’ y Atoche, y caminó. Sí sentimos cuando no está Vílchez y nos hemos alejado del equipo que jugó contra Cristal, que fue hace 12 fechas y no hemos vuelto a jugar así. Había un equilibrio importante entre Vílchez, ‘Cachito’ y Atoche por eso hicimos 23 pases e hicimos un gol”, declaró el estratega en Radio Ovación.

Mosquera confesó que el inicio no fue como él deseaba. “Lo que yo encontré en Alianza no fue lo que yo pensaba. Había cosas colaterales y lamentablemente cuando las administraciones no son sanas golpean directamente la parte deportiva. Me encontré en un escenario que no pensaba encontrarme y tuvimos que solucionar muchos temas al interior del club y eso trajo distracción a la parte deportiva”.