José ‘Chemo’ Del Solar fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Sporting Cristal. El DT señaló que conoce las exigencias que tendrá esta temporada al frente del cuadro rimense y espera poder tener una buena campaña tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

“La historia de los equipos importantes a nivel mundial hace que siempre tengas que pelear el título, eso está claro. La presión es algo con lo que he convivido toda la vida. Sé a dónde he llegado, he estado antes en club y sé de las exigencias que tengo esta temporada a diferencia de las que pude haber tenido en San Martín la temporada pasada. Esperamos hacer un buen trabajo para que nos permita pelear en todos los frentes esta temporada”, afirmó ‘Chemo’ a Gol Perú.

El DT rimense sostuvo que se siente mucho más maduro. “Me siento con mucha más experiencia, tengo doce temporadas entrenando, eso me ha servido para progresar como entrenador y tener madurez suficiente que solo te entregan los años”, agregó.

Sobre cómo jugará su equipo, dijo: “Tengo una idea de cómo debe funcionar un equipo, entreno toda la semana para que el fin de semana pueda plasmarlo en la cancha. Vamos a entrenar y prepararnos para que el estilo definido y esperamos que con el correr de los partidos se pueda dar y mejor aún con buen juego”.

El entrenador también se refirió sobre el papel del equipo en la Copa Libertadores. “La última gran presentación de un equipo peruano fue en 1997 con Cristal, después han sido actuaciones irregulares de los clubes peruanos, han pasado 20 años y no hubo grandes actuaciones en la Libertadores. Me ilusiona esta tercera participación de un equipo que dirigo en un torneo internacional”.

“Tenemos un buen equipo, falta por completar con algunos futbolistas que llegarán en los próximos días, la directiva está trabajando para eso, creo que tendremos plantel para competir en los dos torneos”, sostuvo.

Sobre el tema de la barra, dijo que espera el apoyo para su equipo. “La experiencia me hace una persona más equilibrada, me tomo las cosas con más calma, la barra de Cristal va a seguir alentando a su equipo, eso no va a cambiar, estoy seguro que apoyará al equipo para que se encuentren en la zona alta de todos los campeonatos que le toque jugar”.

‘Chemo’ también trabajará con los jóvenes. “Me ha gustado siempre tener gente joven en los equipos, pero acá no hay solo gente joven sino también de experiencia y eso siempre es bueno en los planteles. Tenemos muchos talentos y esperamos que podamos explotarlos”.

La pretemporada comenzará el próximo lunes 9. “El equipo tuvo un desgaste importante, lo adecuado era darle un descanso oportuno a los futbolistas y el 9 empezamos a prepararnos”.