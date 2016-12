Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, aseguró que la ‘foquita’ puede volver a ser convocado

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, aseguró que espera a que Jefferson Farfán vuelva a la actividad porque lo necesita para pelear las Elimninatorias al Mundial Rusia 2018. “Fue un año complicado para nosotros y en líneas generales quedé más conforme este año, con lo que pasó el 2015. El equipo se asentó en una manera de jugar y si bien no obtuvimos los resultados deseados, de alguna manera no hicimos una mala Copa América, y después nos fuimos consolidando en el juego más que en los resultados. Tenemos que mejorar en los resultados de cara a este año que se viene, que es definitivo. Es importante para tener las aspiraciones concretas de poder clasificar”, manifestó el técnico de la selección peruana a Pasión Fontinera.

Respecto a la exclusión de los referentes de experiencia de la 4, caso Jefferson Farfán, Ricardo Gareca explicó: “No se me hizo complicado, lo que priorizamos por sobre todas las cosas es la continuidad. Hay muchachos que por ahí, lamentablemente, perdieron una continuidad, entonces eso afectaba no solo en el rendimiento de ellos, sino también en la selección peruana. No habíamos tenido los resultados deseados por sostener a muchachos que por ahí, era mejor esperarlos. Entonces lo que estoy esperando es que en este caso Jefferson Farfán y otros jugadores importantes puedan tener esa continuidad”.

Finalmente, Ricardo Gareca reveló como es su trabajo en la selección peruana. “La Copa América es el tiempo que más los tiene (a los integrantes del plantel), nos dan a los jugadores antes. La mayoría de las selecciones y los seleccionadores tienen tiempo de poder trabajar, cuando se realizan esta clase de eventos. Porque luego, para las Eliminatorias, los tienes 4 días antes, ante eso después hay que tratar de llegarles lo más rápido posible a través de una comunicación, los videos, lo que vemos cuando juegan en sus equipos, lo que me gusta de lo que hacen y se puede trasladar a la selección peruana y después ir encontrando algunas sociedades en todas las lineas del equipo”, concluyó.