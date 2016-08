El gobierno sabe que nuestra economía no pasa por su mejor momento. Hay un equipo técnico trabajando a tiempo completo, pero lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un año y ahora vamos a pagar las consecuencias.

Por eso es que el Primer Ministro Pedro Cateriano se ha puesto las pilas y fue a Mollendo y en persona se puso al frente para dar solución al conflicto del proyecto Tía María.

Sobre este tema y producto de los conflictos sociales con lo ocurrido con el proyecto de Conga en Cajamarca, donde el gobierno no supo manejar el tema es que todos esos problemas han golpeado nuestra economía y que pronto pasará factura.

Esta opinión es clara: “Las inversiones mineras en el país caerían considerablemente a partir del 2016 debido a la reducción de proyectos mineros de exploración, informó Víctor Albuquerque, jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría”.

Pero, lejos que el presidente Ollanta Humala afronte el tema, sale al frente y dice: “que su gobierno no ha aplicado un “piloto automático” en materia económica y, más bien, criticó al gobierno de Alan García por no haber empezado un plan nacional de diversificación productiva en un contexto de alto crecimiento regional. “Pusieron la vela y dejaron que sople el viento” para la economía peruana,

Ollanta trata de justificar el bajo crecimiento y lamenta que en su gobierno no hubo viento a favor como sí lo hubo con el gobierno aprista. Ya los peruanos no se dejan engañar. Lo que manda es la calle, los mercados y allí se puede apreciar como los precios de los productos de pan llevar han subido.

Sobre nuestra economía el Fondo Monetario Internacional redujo la proyección de crecimiento. Solo nos da un promedio del 3.8%. En enero de este año nos daba el 4% y en octubre del 2014, indicaron que íbamos a crecer 5.1%.

Dentro de pocos meses quizás vaticine que vamos a crecer menos y es porque desde la visión del FMI se dan cuenta que este gobierno no hace medidas correctivas para enderezar nuestra economía.

