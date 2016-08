Ministro Alonso Segura:

El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, pidió evitar las posiciones radicales de algunos movimientos que se oponen al desarrollo de país, al referirse a las protestas contra el proyecto Tía María y al paro minero iniciado el lunes.

Afirmó que uno de los grandes retos que tenemos es generar consensos sobre cuáles son los mecanismos para lograr el desarrollo. Recordó, además, que una de las grandes fortalezas de la región es su fuerte dotación de recursos naturales.

“El único camino al desarrollo pasa por generar consensos que permitan usar esta dotación (de recursos naturales) en beneficio de todos los peruanos y tenemos que evitar posiciones radicales que no quieren escuchar y que lo único que buscan es imponer posiciones”, señaló.

Sostuvo que existen ciertos movimientos que tienen una agenda muy particular, “que no necesariamente no es la agenda de desarrollo del Perú”.

Al ser consultado sobre qué se está haciendo para recuperar la confianza empresarial, Segura señaló que el Estado está garantizando el orden interno, el Estado de derecho y absolviendo las inquietudes de la población para que conozcan los beneficios de los proyectos de inversión.

Segura brindó estas declaraciones tras participar en la presentación del informe del Banco Mundial (BM) denominado “América Latina y el ascenso del Sur: Nuevas prioridades en un mundo cambiante”, en el marco de Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se realizarán en Lima en octubre.