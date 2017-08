MASTERS OF ILLUSION vuelve a Perú con seis de los mejores magos e ilusionistas: Greg Gleason, Ed Alonzo, David & Dania, Jeff McBride y Farrell Dillon y, por Perú, El Mago George. Un show imperdible que llega directamente desde Las Vegas, y el público peruano podrá experimentar impresionantes ilusiones, actos de magia, escenas cómicas, bailes, música y más.

Ed Alonzo, destacado mago, ilusionista y comediante llegará a Perú como parte del espectáculo de La Vegas “Masters of Illusion”- Believe the Impossible.

Ed Alonzo ha aparecido en más de 100 grandes variedades de televisión y programas de entrevistas como: El Show de Ellen Degeneres, Noche en Improv, Gorilla Magic en Animal Planet, E verdadera historia de Hollywood y NBC de Las Vegas. Dos veces ganador como “Mago de la comedia del año”, y el codiciado “MERLIN AWARD”. El año pasado, Ed ganó el premio “Mago del año” que le fue presentado en la Academia de Magical Arts en Hollywood.

MASTERS OF ILLUSION ‘BELIEVE THE IMPOSSIBLE’, es un espectáculo familiar que impresionará y atrapará a la capital limeña con una variedad fantástica de actos de magia e ilusión con los mejores artistas y profesionales.

La temporada será desde el 22 al 27 de agosto en el Auditorio del Pentagonito y las entradas están disponibles en todos los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda. El público podrá adquirir el 20% de dscto hasta el día martes 1 de agosto con tarjetas Interbank.