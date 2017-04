Ed Sheeran se acerca cada vez más a Lima y solo quedan localidades para el campo A y B para su único show este 13 de mayo en el Estadio Nacional.

El último sábado 8 de abril Ed Sheeran aterrizó en la capital española tras tres años de ausencia. Un día después hizo lo mismo en el estadio Palau Sant Jordi de Barcelona.

El cantante subió al escenario con puntualidad inglesa para entonar uno de los grandes éxitos de su último álbum, “Castle on The Hill”, y seguir con otros temas como “Thinking Out Loud”, “Perfect”, “Galway Girl” y “Barcelona”, canción con la que logró poner de pie a todo el Palau Sant Jordi.

Al final 18 mil almas saltaron y corearon las letras del cantante británico de 26 años que ya forma parte del Olimpo de grandes estrellas de la música.

De esta manera Ed Sheeran se despidió de Barcelona a su paso por su World Tour 2017 con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum “÷ (Divide)”, la misma gira que lo traerá a nuestro país para un multitudinario concierto este próximo sábado 13 de mayo en el Estadio Nacional. Aún hay entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro.