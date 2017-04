Sporting Cristal igualó sin goles frente a The Strongest . Los celestes buscaron el gol de todas las formas pero no lograron romper la defensa boliviana.

Por la tercera jornada del grupo 2 de la Copa Libertadores. Sporting Cristal igualó sin goles frente a The Strongest en el Estadio Nacional. Los celestes buscaron el gol de todas las formas pero no lograron romper la defensa boliviana. Cristal sumó dos puntos en la Copa Libertadores y complica sus chances en el torneo. En el próximo cotejo viajará a Bolivia a enfrentar a The Strongest.

Los primeros minutos fueron parejos, sin embargo el conjunto celeste buscaba tener una transición rápida a la hora de atacar, así, apenas a los 6′ de juego, un remate desde la derecha de Gabriel Costa casi sorprende al conjunto boliviano, pero desafortunadamente el balón chocó en el travesaño.

Los minutos pasaban y Cristal trataba de salir rápido desde el fondo encontrando espacios para poder atacar, sin embargo a la hora de definir el cuadro rimense no estaba muy fino en los últimos metros de la cancha.

Por su parte, The Strongest se acercó al arco de Viana con algunas jugadas de pelota parada pero sin llevar mayor peligro al arco cervecero.

Recién en los últimos minutos, Cristal llegó con más continuidad al arco visitante, sin embargo tanto Ortiz como Costa buscaron el penal en área boliviana pero que el árbitro terminó comprando.

En el final del primer tiempo, el portero Viana salvó la caída de su portería luego de que Ramallo con un cabezazo intentara anotar. Con esto se cerraría la primera mitad.

Apenas en el arranque del segundo tiempo, Ortiz remató dentro del área pero el portero Vaca con una gran intervención salvó su arco.

El partido avanzaba y Cristal tomó las riendas del mismo teniendo varias ocasiones claras para abrir el marcador, sin embargo el arquero y las salvadas de algunos defensores bolivianos lograban mantener el cero en su arco.

Cristal intentó por todos los medios hacer daño, sin embargo no pudo romper la dura defensa boliviana. Ahora, Cristal tiene que dar la vuelta a la página y pensar en el siguiente partido que será el 4 de mayo en Bolivia frente a The Strongest. Para este cotejo no podrá contar con Pedro Aquino ni Jorge Cazulo por acumulación de amarillas. El cuadro rimense sumó dos puntos y es último en su grupo.