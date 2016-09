En una entrevista exclusiva brindada a un medio brasileño el cantante cuenta los detalles detrás de la apoteósica gira mundial “Not in This Timelife”

Guns N Roses se encuentran de descanso luego de cumplir con más de 30 fechas por los Estados Unidos y mientras aguardan retomar la carretera en Perú el próximo 27 de octubre en el Estadio Monumental la banda ha ofrecido una entrevista a la Red O’Globo de Brasil donde ha contado muchos detalles detrás de la soñada gira de reunión que llena los escenarios del mundo este último año.

Axl Rose junto a Duff McKagan atendieron a un equipo periodístico de Brasil para aclarar algunas dudas en torno a este inesperado tour de reunión que ya ha recaudado más de 115 millones de dólares sólo en los Estados Unidos, la entrevista fue grabada antes de su último show en Orlando, California

“Todo empezó con Paul Tollet de Coachella, él empezó a hablar de esto, me parecía real, por eso en ese momento le dije a mi agente que podían seguir adelante y comenzar a hablar con los demás y ver qué pasa. Se hizo realidad, le mandé un mensaje de texto a Fernando –un miembro del equipo de managment de Axl- y le pedí el número de Slash, entonces a Fernando le texteó a su mamá y fue cómo: “¡Si esto es una broma, voy a matarte!”

Slash estaba de gira por lo que tomó un tiempo la reunión. Slash y Axl, finalmente, se reunieron en octubre de 2015.

“Llamé a Slash pero él estaba de gira o algo así. Fijamos una fecha cuando nos íbamos a ver, pero algo pasó con nuestros planes, y no sucedió. Finalmente en octubre nos reunimos y cenamos en mi casa”, agregó el vocalista de Guns N’ Roses.

“Luego hablamos un poco y lo planificamos. Al principio íbamos a hacer algún tipo de promoción y esas cosas, entonces otras cosas pasaron y se interpusieron en el camino. Luego estaban los ensayos, bajamos a ensayar, y todo sonaba bien, y nos pusimos a trabajar”.

Duff agregó: ” Fue simplemente tú sabes, entrar a ensayar y en realidad fue un poco como un día a la vez, no sé pensé mucho sobre qué tan lejos llegaríamos, fue realmente genial tocar algo de música con los chicos”.

Pero Axl también hablo sobre los miembros originales Steven Adler e Izzy Stradlin quienes no forman parte de la reunión de Guns N ‘Roses, aunque Adler si se ha subido a tocar un par de veces con sus amigos en Los Angeles.

“Steven tocó con nosotros. Al mismo tiempo, no tenía ni idea, que cuando Steven lo hizo, acababa de pasar por una cirugía de espalda. Así que no tenía idea acerca de eso. Con Izzy, es algo que no puedo describir. Realmente no sé qué decir sobre Izzy. Puedes tener una conversación y creer que es de una manera, luego al día siguiente, es de otra manera. Así que no estoy tratando de tomar nada de Izzy, pero lo suyo es lo suyo. Sea lo que sea.”

Guns N’ Roses se presentan en Lima el próximo 27 de octubre en uno de los eventos de rock más esperados en la historia del Perú.

Las entradas para ver a Guns N Roses se venden en los módulos de Tu Entrada de Plaza vea y Vivanda, según refiere One Entertainment, promotora local del evento ya se han vendido el 80% de las localidades disponibles para el show