Envió saludos

Bryan Adams confirmó su llegada al Perú a través de un video. El cantautor canadiense llega a nuestro país para única presentación el próximo 19 de abril en la Parcela H del Jockey Club.

Adams, dueño de grandes éxitos como “Please Forgive me”, “(Everything I do) I do it for you”, “Heaven”, “All for love”, entre muchos más reconfirmó fechas para sus conciertos en países como Argentina, Chile y Brasil.

“Hola, soy Bryan Adams. Estaré cantando en Santiago, Lima, Buenos Aires, Córdoba, Puerto Alegre, Río de Janeiro, Sao Paulo. ¡Los veo pronto!”, expresó.

El artista ha estado de gira por el mundo durante casi cuatro décadas. Este 2016, estuvo de gira para su último álbum “Get Up” y, desde su lanzamiento ha logrado el Top 10 en nueve países.

La música del cantante ha alcanzado el puesto #1 en más de 40 países. Es Oficial de la Orden de Canadá. Ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Música Canadiense y el Paseo de la Fama de Canadá.

También ha sido merecedor de grandes nominaciones como: 5 Globos de Oro, 3 Premios Óscar; ganador de 18 Premios Juno, 1 Grammy Award, 1 American Music Awards y ASCAP Premios de Cine y Televisión.

Además de realizar más de 100 conciertos al año, actualmente está trabajando en la escritura de las canciones para el próximo Musical, ‘Pretty Woman’.

En el 2008 visitó por primera vez nuestro país, donde ofreció un concierto y este 2017 arribará a Lima para persentar sus clásicos y nuevos temas que forman parte de su último álbum Get Up.

Las entradas están disponibles en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda