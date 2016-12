Para Francisca Aronsson, la revelación infantil de la actuación en el Perú. el 2016 ha sido un año fructífero y aguarda con ansias el inició del próximo para verse en la pantalla grande con la cinta peruana “Cebiche de Tiburón”.

Francisca Aronsson, quien se dio a conocer en “Pequeños gigantes” confiesa que se siente “encaminada en el arte, una faceta que me gusta desde siempre. Todo el tiempo supe que quería hacer esto, era algo que me siempre me inquietaba y ahora estoy más convencida”, señala.

“El 2016 ha sido un año bueno, no solo en el tema laboral sino también en los estudios, gracias a Dios he podido concluir satisfactoriamente”, nos revela.

“Para el dos de febrero se estrena Cebiche de Tiburón donde tengo una participación, ya quiero verme”, dijo en el estreno de “Sing , ven y canta”.

Francisca opinó que la cinta refleja un poco el camino de ella en el arte, “los personajes al igual que nosotros luchan por sus sueños , es un ejemplo para seguir”, dijo la pequeña artista.

Por su parte, Matías Raygada, de ocho años, a quien vemos actualmente como “Chemo” en la telenovela “El regreso de Lucas” sostuvo que está decidido “a seguir en la carrera de la actuación, pero mi sueño es convertirme en director de cine, sé que lo voy a lograr con estudios y mucha perseverancia”.

El novel actor también fue parte del estreno de la película animada “Sing, ven y canta” y quedó gratamente impactado “voy a volver a verla porque es súper, estoy seguro que les va a encantar a todos”.