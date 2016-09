La cantante Haydée Raymundo es la nueva productora ejecutiva de la obra “Papito piernas largas”, que produce José Salinas, que junto con Leneas Performing Arts y Gutisa Producciones se unen para llevar adelante la puesta en escena que promete ser un éxito desde su estreno que será el próximo 29 de septiembre en el teatro Canout a las 8 de la noche.

“Yo siempre he sido empresaria y me gustan los retos, quiero agradecer a José por la oportunidad que mi empresa siga creciendo, me dio la oportunidad de participar en ‘Travesuras conyugales’ como actriz invitada y bueno ahora me ofreció la idea de asociarnos, que lo recibí con mucho cariño, ya que me reencontraré con Millet Figueroa, Olga Zumarán y Sandrita Arana, a quienes les tengo un gran cariño”, aseguró.

Lo que también le entusiasma a Haydée, que estará rodeada de niños actores como los talentosos Brando Gallesi, Francisca Aronsson, Matías Raygada, Luana Gallesi, Merly Morello y Carlos Reyes, de quienes consideran que se robarán el show a los actores de más experiencia..

Como se sabe luego del éxito obtenido en Lima y provincias con la obra “Travesuras conyugales”, Salinas estrenará la obra musical teatral titulado “Papito piernas largas”, que protagonizarán Millet Figueroa y Bernie Paz, que se estrenará el próximo jueves 29 de septiembre en el Teatro Canout de Miraflores, bajo la producción de Leneas Performing Arts.

Esta gran pieza teatral pertenece a la escritora norteamericana Jean Webster, junto a Millet y Bernie, en el rol antagónico estará Andrés Vílchez al lado de un elenco estelar conformado por Olga Zumarán, Sandra Arana, Kukulí Morante, Karla Medina, Carlos Cconislla y José Salinas, quien también participará con un pequeño personaje en la historia.

“Papito Piernas Largas” cuenta la historia de Jerusha (Judy) Abott (Milett Figueroa), una pobre huérfana de 18 años que vive a la intemperie de un cruel orfanato que está a cargo de una despiadada y alcohólica directora (Sandra Arana).

Al ser ella la huérfana mayor del albergue, tiene a su cargo el cuidado de un grupo de niños cariñosos y traviesos que hacen girar la historia de principio a fin. Gracias a la bondad de un misterioso benefactor, Judy es enviada a la universidad a estudiar en donde comparte su habitación con la buena Sallie (Kukuli Morante) y la antipática de Julia (Karla Medina).

La única obligación de Judy es enviar una carta mensual a su benefactor acusando recibo de la pensión y para saber cómo va en sus estudios; él no contestará las correspondencias y quedará en el anonimato hasta el final de la historia.

Judy lo llama Papito Piernas Largas ya que lo único que sabe de él es que es alto, y en una oportunidad, desde una ventana del orfanato, pudo distinguir a este señor parado frente a las luces de su auto y la sombra del benefactor tenían unas piernas muy largas.