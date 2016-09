Los guerreros Mario Hart y Mario Irrivarren se convierten en socios y ahora son parte de la discoteca Aura. Por ello, tienen pensado lanzar una nueva temporada en el local y han organizado un Mini Urban Fest Nacional.

El viernes 09 se presentarán Mario Hart, Leslie Shaw, Los Assereto y Kalé, y el viernes 16 harán lo propio Yamal and George y Trébol Clan, con La Rana.

La intención es que la disco, ubicada en el Real Plaza Primavera, se transforme en el epicentro para que todos los artistas nacionales de reggaeton puedan demostrar su talento.

Declaraciones:

Irrivarren y Hart: Estamos felices porque a ambos nos gusta la noche y es por esto que se dio la oportunidad de asociarnos con esta discoteca que ya es una marca consolidada y estamos seguro que desde este viernes el público se divertirá un montón con el mini urban fest que iniciara con diversos artistas cada viernes.

Leslie: Agradezco la oportunidad que me hayan convocado y me parece bacán que haya show en vivo y que la discoteca apueste por estas propuestas.

No veo nada de malo que cantemos juntos previas conversaciones y el bolo respectivo. (risas)

Leslie y Mario: de nuestra vida privada no vamos a comentar más, queremos mantenerlo en estricto privado, nos vemos poco por nuestras diversas actividades que ambos tenemos ya ambos nos sentimos seguros. Sobre su compañero de baile recién lo conozco y nos dedicamos a bailar.

Hart: No me pongo celoso de nadie…

Irrivarren: Ivanna y yo no hemos vuelto pero estoy con el corazón dispuesto a que me perdone, ella ahorita se ha ido a Ecuador a representar al Perú y espero que podamos conversar para poder aclarar las cosas. Con Ivanna es difícil conversar, no hay una relación y es complicado mantener una amistad, menos mal las cosas están mas calmadas.