La actriz y cantautora Marisela Puicón mostró su tristeza por el anunciado final de la serie “Al fondo hay sitio”. “Siento cierta tristeza porque es un gran ciclo de éxito continuo y para mis compañeros actores, técnicos y producción, debe ser muy difícil separarse después de convivir todos estos años.

“No será fácil para ninguno. Pero la vida continúa. De hecho muchos quisiéramos que continúe”, comentó la popular Purita quien, sobre su personaje, dijo no saber qué pasará con ella. “Eso sólo lo saben los genios de los guionistas. Ellos arman y desarman los rompecabezas. Nosotros solo damos vida a los personajes”, dijo.

También confesó que le gustaría quedarse hasta el último capítulo de la producción de América Televisión. “Creo que no sólo a mí, oí comentarlo internamente y, por supuesto, a la gran cantidad de personas que me siguen en mis redes también, porque me lo dicen”, agregó.

“Con la mayor humildad te digo, estoy muy agradecida con el gran cariño y apoyo que día a día me viene demostrando el público que ve la serie, dejándome saber que me extrañaban en la televisión. Yo también extrañaba regresar”, finalizó al desear lo mejor a las nuevas producciones de canal 4.