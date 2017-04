El director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, manifestó que ‘La Blanquirroja’ cuenta con un equipo armado, algo muy difícil de encontrar en muchos de los seleccionados en Sudamérica.

“Tenemos buenos jugadores pero nos podemos potenciar muy bien como equipo. Para este tramo final de Eliminatorias, nosotros tenemos algo que todas las Selecciones no tienen: algo armado. Si tengo un argumento para trasladar mi optimismo a la gente, es que ya tenemos algo que se va consolidando. Tenemos una manera de jugar, que es algo bien difícil de alcanzar; hay Selecciones a las que les está costando encontrar el equipo. Este tramo final nos agarra con algo ya definido, yo sé que un plantel que se conoce en su mayoría va a responder en el campo. No obstante, las puertas siguen abiertas; puede ser que ya no se cuenten con algunos futbolistas por su rendimiento y otros serán incluidos”, declaró Gareca a ‘Capital Deportes’.

“Cuando una Selección está bien de la cabeza y sabe lo que quiere, es más fácil para el que se incorpora tener una buena producción. Este es un plantel que se conoce y sabe lo quiere dentro de la cancha, eso no nos garantiza nada pero es bueno. El partido inmediato es contra Bolivia; cada partido es determinante pero sabemos cómo encararlos. Venimos jugando finales desde hace tiempo, sabemos cómo encarar los cotejos en estas circunstancias. No sé lo que hará Bolivia pero tenemos que resolver cualquier cuestión que se nos presente. Vamos a prepararnos para este compromiso de la mejor manera, sabiendo que el rival dentro del reglamento va a utilizar las mejores armas”, agregó el ‘Tigre’.