Gisela Valcárcel compartió a través de sus redes sociales un video que da inicio a la campaña #DejemosLasDiferencias en la que hace un llamado a terminar con la desunión entre peruanos a pocos días de celebrar las Fiestas Patrias.

“Vivimos un mes de fiesta, de unión entre todos los que nacimos en el Perú. Y tú, ¿Te sientes unido al gran equipo peruano? O quizá al igual que millones entre ellas yo, alguna vez sentiste que había dos lados, uno de los pobres y otro de los ricos, uno de los que estudian en colegio particular y otro de los que estudian en nacionales, y muchas otras diferencias”.

“Además la imaginación juega lo suyo, ¿Cuántas veces pensamos que los pobres son buenos y los ricos malos? La vida me ha permitido conocer algunas cosas y estoy segura que muchos mitos viven solo en la imaginación. Por eso celebro el que este 22 de julio, Abancay y Andahuaylas se unan en una noche en la que veremos que hay muchas razones para estar juntos. Que nadie ni nada nos divida”, posteó en su cuenta oficial de Facebook.

Gisela recordó también sus orígenes en La Victoria, el popular distrito que la vio crecer junto a su familia.

“Hola, soy Gisela y a mí me gusta recordar que mis orígenes son humildes, que nací en La Victoria y que he dormido en un colchón de paja por mucho tiempo, un colchón de paja de una plaza y con mi hermana. Pero cuando pasó el tiempo, con el transcurso de los años empecé a trabajar en televisión e ir a reuniones y me di cuenta que las diferencias eran abismales”.

“Ya desde el colegio lo sentía, como uno estudiaba en un estatal se diferenciaba del que estudiaba en un privado. No lo entendía y decía ¿qué? El caso es que hasta ahora entre peruanos nos sentimos diferentes por el colegio donde estudias, por tus orígenes, por si viajas o no viajas, por si tienes dinero o no lo tienes, demostrando que el país está dividido. El Perú no necesita más desunión. Dejemos las diferencias”.