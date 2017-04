Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana que milita en el Flamengo, aseguró que se moriría si es que consigue clasificar al Mundial de Rusia 2018 con el combinado blanquirrojo y campeonar la Copa Libertadores con el conjunto brasileño.

“Si clasifico al Mundial y gano la Libertadores, me muero. Tomé la decisión de venir a Flamengo porque quería construir muchas historias y ganar cosas aquí, me iré de acá cuando consiga algo grande. Puede ser que sea este año. Es cierto que Flamengo no sale campeón en la Libertadores hace algún tiempo y este año existe una posibilidad muy grande de hacerlo.Hablo con mis compañeros acerca de la gran cantidad de gente que viene a alentarnos y a ellos les agrada. Así, ningún oponente la pasa bien”, declaró Guerrero a ‘O Globo’.

“Estamos en la lucha por clasificar al Mundial, hay mucha responsabilidad en eso. La Selección es mi patria y vida, tengo dar la suerte de dar la vida por ella porque tengo una nación que está apoyando”, agregó el ex-Hamburgo.