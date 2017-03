Leao Butrón, se refirió al inicio que ha tenido el conjunto íntimo en el Torneo de Verano,

El guardameta de Alianza Lima, Leao Butrón, se refirió al inicio que ha tenido el conjunto íntimo en el Torneo de Verano, señalando que ha sido muy bueno pero que el certamen recién está comenzando, por lo que no se podría considerar que el equipo está consolidado.

“Ha sido un buen arranque, el único partido que nos ha dejado molestos ha sido el último; debimos haberlo ganado con tranquilidad y no lo hicimos. Pero en los demás compromisos Alianza ha jugado bien, incluso con las rotaciones. Nos ha ido bien pero esto recién comienza, hay muy pocas fechas como para decir que el equipo está consolidado”, declaró Butrón a GolPerú.

“Estamos tranquilos, preparándonos para el partido del domingo. La altura siempre es difícil y, más allá del último resultado, Garcilaso está jugando bien. No tengo ningún problema con las rotaciones, creo que es lo mejor para un equipo. Cuando todos están preparados, definitivamente termina siendo lo más óptimo para un elenco. No estás preocupado en quien está y quien no, solamente en que el plantel rinda”, añadió el ‘1’ blanquiazul.