Hinchas de Jorge Wilstermann lanzaron objetos contra Roberto Mosquera luego de una nueva derrota en el torneo boliviano

Roberto Mosquera arribó a inicios de año a Cochabamba en la que es su primera aventura internacional como entrenador. La dirigencia de Jorge Wilstermann contrató al técnico nacional con el único objetivo de alcanzar el campeonato boliviano.

Dos meses después de su llegada a Jorge Wilstermann, Roberto Mosquera vive un presente bastante complicado. Su equipo no convence en el campo. Los últimos resultados no son positivos y todo eso provocó que la afición ‘aviadora’ arremetiera contra el ex entrenador de Alianza Lima.

El medio boliviano “Opinión.com.bo” precisó que al término del duelo entre Jorge Wilstermann y Guabirá, con triunfo 3-2 para el cuadro visitante, los hinchas locales lanzaron objetos contundentes contra Roberto Mosquera. Además lo insultaron y exigieron que se vaya.

“Cuando el estratega se retiraba al camarín rojo, luego de la derrota, la hinchada y la barra brava ‘Zona Roja’ lanzaron al entrenador todo tipo de objetos que encontraron en las graderías, y gritando a manera de coro: ‘¡Fuera Mosquera, fuera Mosquera!’, apuntó el portal mencionado.

Roberto Mosquera no es ajeno a este tipo de situaciones. Cuando era el director técnico de Alianza Lima pasó por lo mismo. La presión de los fanáticos blanquiazules, sumado a los malos resultados, hicieron que renunciara.

Jorge Wilstermann, al mando de Roberto Mosquera, ha disputado cinco encuentros en el Torneo Adecuación. Lleva dos victorias y tres derrotas. Dentro de poco, debutará en la Copa Libertadores ante Peñarol.