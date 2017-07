“El perdón es una necesidad

absoluta para la continuación

de la existencia humana.”

Desmend Tutu

Este gobierno con técnicos y especialistas de formación solvente, actúa con torpeza, incoherencias domésticas, profundizadas por sus congresistas y agravadas con opiniones de congresistas izquierdistas, políticos y personajes que cargados de odio y mezquindad, emiten sus comentarios, creando situación terrible, difícil, en la vida nacional y en particular, para decidir a conciencia el indulto esperado por la mayoría ciudadana, que lo considera vital para la reconciliación y paz nacional. El indulto perdonaría la pena carcelaria, no la culpabilidad, al ex Presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, acusado de autoría mediata, por los dolorosos crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

Tratar la trama o telaraña del proceso no es mi propósito, mucho se ha dicho y escrito, demostrándose prácticas de procedimientos premeditados de sentenciar si o si, al expresidente Fujimori. Recluirlo en una cárcel, tenía que darse, era venganza ideológica, para algunos y para otros interés de mantenerlo como permanente show de odio salvaje, para truncar triunfos de sus partidarios, beneficiar a sus enemigos políticos, alimentar económicamente a ONG y activistas; y, por supuesto, los gobiernos de turno, tenerlo como espectáculo que desvíe la atención de su incapacidad e ineficiencia en gobernar.

MANOSEO

El Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, toma la iniciativa y en forma reiterativa, utilizando diferentes adjetivos, declara, produce y alimenta la posibilidad del indulto, contradiciéndose después y nuevamente lo retoma, manteniéndolo en agenda como tema vigente en la política nacional. El Primer Ministro Fernando Zavala Lombardi, y congresistas ppkausas, declaran con insistencia que el indulto, no está en la agenda del gobierno. La Ministra de Justicia, pepecista Marisol Pérez Tello, transpirando su oposición, desde ahora dispone el condicionamiento del arrepentimiento, para conceder indultos. La congresista izquierdista Marisa Glave, con odio ideológico, opina “el indulto es un insulto”, debe reflexionar, que su actitud política, es un insulto: hiere a la democracia y ofende a la ciudadanía. El exfiscal José Antonio Peláez, opina que “no se debe anular el proceso a Fujimori”; el exfiscal Peláez, así como el juez César San Martin, estuvieron a cargo del proceso contra Fujimori, tenían motivos secreto para sentenciar en su contra. Increíble, Carlos Meléndez, analista político, aduce que el indulto podría discutirse al final del gobierno de PPK.

Los reiterados e imprudentes comentarios sobre el tema del indulto, terminan por deslucirlo, restándole mérito a una toma de conciencia de quien debe decidir sobre este delicado tema. En otras palabras es un constante manoseo y presión negativa. ¡Decepción y lástima!

EL TIEMPO DE HACERLO ES AHORA”

Refiriéndose al indulto del expresidente Fujimori, el presidente Kuczynski, a The Economist, declaró “El tiempo de hacerlo es ahora”. En otro momento en RPP, declara, “Esto no es un indulto, es un perdón médico. Esto está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori”. Después declaró “antes de fin de año podemos definir esto con opiniones profesionales”, incidiendo que si las recomendaciones no eran favorables a una eventual liberación de Fujimori se seguirá la “recomendación médica”.

Algunos medios de comunicación dedican programas íntegros, ahí, una considerable mayoría de la opinión pública, están de acuerdo con el indulto. Los congresistas de Fuerza Popular, apoyan el indulto, no utilizando el congreso para legislar con nombre propio alguna norma que beneficie directamente al expresidente Fujimori. El congresista Kenji Fujimori, con sentimiento de hijo, expresó: le gustaría que su padre Alberto Fujimori, saliera libertad “ahorita”, y que “Eso dependerá de la prerrogativa presidencial”. La congresista fujimorista Úrsula Letona, declaró “Si Alberto Fujimori fuese indultado debería optar por no hacer política”. Finalmente la presidenta del Congreso, Luz Salgado, dijo que mientras el presidente Kuczynski “no tenga una posición al respecto es mejor no hablar sobre el tema”.

DOBLE MORAL

Organizaciones izquierdistas, colectivos, caviares, resentidos y falsos defensores de los derechos humanos, indignados por el posible indulto, el viernes 7, realizaron la marcha oponiéndose al indulto. Esa marcha debió llamarse “Odio a Fujimori”. Luz Salgado, presidenta del congreso, visiblemente molesta, calificó a los organizadores de “hipócritas” y “doble moral”, que no protestan ni hacen movilizaciones por los terroristas que salieron y saldrán libres, sin ningún problema, por los casos de corrupción de Alejandro Toledo (Odebrecht), por las muertes en Madre Mía, ordenados por Ollanta Humala (“Capitán Carlos”) o por Nadine Heredia (Lavado de Activos).

El expresidente Humala, al finalizar su gobierno, expresó razones por las que no dio el indulto: He aquí algunas: “He aceptado la recomendación de la comisión (…) después de haber valorado el concepto del arrepentimiento, más aún cuando se trata de delitos de corrupción y en contra de los Derechos Humanos”. “He aceptado las recomendaciones de las comisiones de gracias presidenciales porque me parecen sensatas, lógicas, que se ‘apegan’ a la verdad y a la justicia.” “Yo sé el sufrimiento de la familia cuando se tiene un familiar preso”. En este espacio en varios momentos le reiteramos, no escupiera al cielo, ni tirase piedras al techo de su vecino. Desde el viernes 14, Humala, cumplirá 18 meses de prisión preventiva.

REFLEXIONES TÉCNICAS

Siendo un tema muy polémico, la decisión parte de una profunda reflexión técnica, sopesada con serena equidad de consideración humana. Comparto con ustedes “Algunas reflexiones sobre el indulto” escrita por la Dra. Sophia Icaza Izquierdo (Estudio Linares). “(…) frente a diversos cuestionamientos y observaciones formuladas a esta institución constitucional, -sostiene la Dra Icaza- consideramos ilustrativo realizar un breve análisis respecto a los aspectos sustantivos de la figura del Indulto, gracia presidencial que en nuestra opinión debe permanecer vigente en nuestros ordenamientos, pues más allá de la larga tradición constitucional, constituye un mecanismo idóneo, rápido y eficaz frente a las graves violaciones judiciales, al margen de su utilización en casos humanitarios, dejando de lado aquellas posiciones que sostienen que debe desaparecer al constituir un rezago de la época monárquica.”

“El indulto como prerrogativa presidencial: El Indulto es entendido como la renuncia que hace el Estado respecto a la ejecución de pena que viene cumpliendo una persona condenada con sentencia firme. Se trata del perdón de la pena impuesta, atribución que por mandato constitucional compete única y exclusivamente al Jefe de Estado, acorde con lo previsto en el art. 118° inciso 21) de la Constitución Política, ello bajo el sistema Presidencialista al cual nos adscribimos.”

“Ha sido recogido en nuestro Código Penal como causa de extinción de ejecución de la pena (Art. 85° y 89°), decisión que además, una vez concedida mediante la correspondiente Resolución Suprema, adquiere la calidad de Cosa Juzgada, es decir, INMUTABLE, al amparo de lo previsto por el art. 139° inciso 13) de la Constitución Política, que a decir del jurista VALLE RIESTRA se ajusta a lo normado en el articulo 4° inciso 6) del Pacto de San José, señalador de cómo la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena podrán ser concedidos en todos los casos. Igual repite el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso aplicable a casos de pena de muerte, lo que demuestra la gravedad de delitos susceptibles de perdón.”

Jurídicamente el indulto es viable. Se pretexta la opinión de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano colegiado multisectorial, que previa evaluación de la documentación emite su recomendación, de acuerdo a su reglamento. La Dra. Icaza, sostiene: “En este sentido, el art. 23° del citado reglamento, prevé expresamente que: “(…) la propuesta que formula la Comisión no vincula al Presidente de la República, ni la opinión desfavorable o la ausencia de opinión impiden su concesión, con arreglo a la Constitución Política del Perú”.

Presidente Kuczynski ¡De Ud. depende el indulto!,

“Me acordé del consejo de mi padre:

“¿Has obrado mal? Pues pide perdón”.

Edmondo De Amicis