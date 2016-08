El pasado viernes 26 de Agosto se conmemoro un año más de la entrega del polémico Informe de la CVR sobre los años de Terrorismo que sufrió nuestro país. Justamente en el Monumento del Ojo que Llora, la Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello pidió perdón a nombre del Estado “Sé que es difícil para todos, pero les pido que por un minuto nos despojemos de nuestras circunstancias y pensemos un poco de lo que puede significar para un país la negación, lo terrible que puede ser (…) que un país se niegue a sí mismo, niegue su historia”. “Hace 13 años esto se celebra y no ha estado presente el Estado. El pedido de disculpas es un pedido como Estado porque no puedes no asumir responsabilidades que te corresponden” “Claro que hay que pedir perdón, perdón por el olvido, la indiferencia y el abandono. Hay que hacerlo hasta que eso sea historia”, añadió la ministra de Justicia.

Tenemos que recordar el que empezó esta violencia fue el Terrorismo de Sendero Luminoso con Abimael Guzmán y sus huestes llenas de odio y no de justicia social como piensan algunos desfasados, ellos cometieron delitos de lesa humanidad, mataron hombres, mujeres, niños y ancianos y los enterraron en fosas comunes, nuestras fuerzas del orden se enfrentaron a ellos, es cierto que algunos malos agentes del orden cometieron excesos, pero eso no incluye a todo el Estado Peruano. Muchos policías y militares quedaron mutilados, y el Estado si se olvidó de ellos. Eso es una herida aún abierta. El Informe de la CVR fue muy polémico, recordemos que muchos de sus integrantes eran personajes de izquierda, que en esos años no asumieron una verdadera responsabilidad contra SL, tanto así que un ex diputado en los años ochenta pidió la amnistía para SL y MRTA.

El día de hoy existe confusión en muchos jóvenes sobre lo sucedido, a ellos hay que enseñarles con la verdad que fue lo que paso, y quien empezó el terrorismo en nuestro país a pesar de las graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad en ese momento, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático, son evidentemente una de las taras más notables del Perú republicano. Señora Ministra si quiere ayudar piense primero en los policías, militares abandonados a su suerte, que no tienen rehabilitación, sus familiares se lo agradecerán mucho. Todos sufrimos la violencia terrorista, que desangro tanto a nuestro país. Los terroristas jamás pedirán perdón porque ellos son personas fanáticas e ideologizadas.