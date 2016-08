“Hay mucha gente en el mundo,

pero todavía hay más rostros,

pues cada uno tiene varios.”

Rainer María Rilke

En la presentación del gabinete ministerial Zavala, para que se le otorgue el voto de confianza, en las 21 horas que duro ese proceso: exposición y debate, en el congreso, en los miembros del mismo gabinete, en los interlocutores de las agrupaciones políticas, en las entrevistas a los medios de comunicación, veíamos muchas caras transmitiendo preocupación, seriedad y responsabilidad para hacer un buen trabajo, también aparecían caras duras frescos é indiferentes a su transfuguismo por diferentes agrupaciones políticas, como igual aparecieron caretas que querían y quieren mostrar interés por una buena gobernabilidad y desarrollo nacional, pero traslucen lo mismo de siempre: el cinismo soberbio, incoherencia, burla, encono; y, lamentablemente siguen en el festín politiquero.

En el debate parlamentario y analítico de especialistas, surgen los optimistas, los positivos, los dispuestos a esforzarse y triunfar; se tropiezan con los pesimistas, rutinarios, disconformes, esperanzados en otros. Humor y apatía se revuelcan en el fango de la sobrevaloración, la ironía, hipocresía y el ataque, todo confrontacional sea para medir fuerzas o eludir responsabilidades, siendo indiferentes ante alguna problemática de nuestra comunidad. Unos comentan que las críticas de Fuerza Popular, fueron pataletas, así como advierten que el “Gobierno deberá negociar más con el Fujimorismo”; otros que “el debate dejo reclamos justos” y algunos vacíos, como “dar mayor claridad en los temas de descentralización”, y aunque no les guste el plan de PPK, se le daría el voto de confianza, para “que el país no se detenga”; finalmente se califica como “histórico voto de confianza” de 121 congresistas, tras entre otras inquietudes, “revelar los problemas heredados del gobierno humalista”, así como también haberle pedido “disculpas a Fuerza Popular por las ofensas en campaña”.

El gabinete Zavala transitará por las vías ejecutivas de lograr resultados, quizá poco se detendrá en la práctica poltiartificia, es decir direccionar sus acciones con la politiquería concertadora y el arte comediante de salir en la pantallas o paginas periodísticas. Hay poquísimas honrosas excepciones que no tienen ese espíritu. Estoy seguro que el trajín gubernamental de cada ministerio, tendrá la política para resultados y no un trajín de politiquería, que los mostraría desordenados, burocráticos é ineficientes. Este gobierno en su tecnicismo sabrá orientar bien su labor, el gasto y la inversión ha obtener rentables resultados sociales y económicos. No por querer ganarse el aplauso se recurra al populismo en ciertos sectores y si se llega a eso, pues debe ser bien monitoreado evitando la corrupción, que tanto se promete combatir, ni aprovecharse promoviendo la victimización. No recurrir a la persecución, ni al ensañamiento, ni al blindaje y la impunidad, desacreditando a quienes les toca investigar, satanizándolos argumentando que lo hacen por venganza. La justicia, la verdadera justicia se encargue de sancionar. Nada es perfecto pero si perfeccionable. Los 121 votos que le dieron el voto de confianza a su investidura como el primer gabinete de PpK, sea motivación é incentivo para iniciar responsablemente su acciones. Sea de verdadero sentimiento el mensaje del premier Zavala “Lo que nos une es más grande que lo que nos divide”. Así sea.

SERÁ JUSTICIA NO VENGANZA

El Contralor General de la República, Edgar Alarcón,aunque lo están criticando por el control, aduciendo que trabará las inversiones-, está anticipándose a combatir la corrupción, denunciando muchas irregularidades del gobierno de Ollanta Humala. El Congreso, no quiere ser indiferente y por intermedio de la Comisión de Fiscalización iniciará las investigaciones correspondientes. La referida comisión eligió como su Presidenta, a la congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, quien al haber sido procuradora del estado, tiene conocimiento y experiencia para orientar mejor las labores de esta comisión. Vilcatoma, fue despedida por el gobierno de Humala, al negarse ser cómplice del blindaje o inmunidad en favor de Martin Belaunde Lossio, amigo y socio de la pareja presidencial. La mayoría de los integrantes de la comisión ha planteado la investigación al expresidente Humala, a su esposa Nadine Heredia y familiares de ambos; al Escuadrón de la muerte, de la Policía Nacional del Perú; continuar el caso Lava Jato; la compras de patrulleros; las compras en el Ministerio de Defensa; la construcción de la línea 2 del metro de Lima, entre otras.

Ollanta, se encontrara cara a cara, con una exfuncionaria de su gobierno, a quienes no se le respetó sus derechos humanos, la mancillaron. La congresista Vilcatoma, tiene que actuar con mucho criterio y madurez. La transparencia, objetividad y celeridad deben ser muestra de una gestión idónea.

Asimismo, la exprocuradora Julia Príncipe, presidirá el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en el que en algún momento, en defensa del Estado, se verán los casos de la pareja presidencial. Precisamente por investigar a Nadine Heredia, en “asesorías fantasmas” y “aportes al partido nacionalista” la ex procuradora Príncipe, fue removida de su cargo en octubre del 2015. La Justicia tarda, pero llega.

IMPULSANDO LA HUMANIZACIÓN

En el frontis del Hospital San José del Callao, leí un lema: “Impulsando la Humanización en Salud”; adopto “Impulsando la Humanización”. Día a día vivimos el stress de inseguridad ciudadana en el asalto, las palizas y la muerte. Vivimos la inseguridad ante el atropello de la galopante vorágine de vehículos –en el servicio público, la mayoría está en manos de torpes é ineptos choferes, igual los vehículos particulares muchos son conducidos por irresponsables; ambos dejan regadas las pistas de sangre; y, varias situaciones de discapacidad y muerte queda impunes. Día a día vivimos el vía Crucis del congestionamiento en casi todos los distritos de nuestra querida “Lima la horrible”, con situaciones diferentes. Por ahora me permito sugerir que el Gobierno Regional del Callao, el Municipal de Lima o el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dispongan el estudio:

1.- CONSTRUIR un PUENTE PEATONAL en la Av. Faucett, altura de la Av. 1° de Mayo, Carmen de La Legua (costado del Hospital de San José y frente al Politécnico del Callao). Permanentemente durante todo el día muchas personas de diferentes edades y sexos, obligados a pasar de un lado a otro y viceversa, tienen que esperar varios minutos para hacerlo, exponiendo su vida al sortear el tránsito vehicular que circula a velocidad. El puente peatonal, estaría disminuyendo la pérdida de tiempo muy necesario, pero más necesario é importante evitar cualquier desgracia humana.

2.- Constuir un nuevo puente sobre el Rio Rímac, al margen del túnel que construyen en Gambetta, así descongestionaría el tránsito que cada año se volverá más fluido. Ahora es caótico circular, por las obras que se hacen en Gambetta y Puente Unión (Av. Universitaria). Si antes demoraban media hora, hoy -congestionado Faucett y Puente Dueñas-, la demora es por más de una hora para salir de ese embotellamiento vehicular, cuellos de botella que se soporta, en la avenida Perú, para pasar el Rio Rímac. Pasar el Aeropuerto Jorge Chávez, Av. Morales Duarez, Av. Colonial y Argentina. Es catastrófico.

3°.- Construir un Ovalo frente al Aeropuerto Internacional, para dar fluidez, mostrando a los turistas una ciudad moderna.

4°.- Por Faucett, pasar la Av. Argentina, es un cuello de botella, valdría un carril más desde la línea férrea. Difícil, verdad, por la cobertura de terreno; hacer algo para aliviar el tránsito. Un bypass quizá?.

5°.- Normar o hacer cumplir el horario de circulación –podría ser de 22 hs. a 05 hs- por ciertas avenidas, del tránsito de vehículos pesados, que llevan container de las aduanas área y marítima. Ese tránsito en horas de la mañana o tarde interrumpe intercepciones de principales avenidas, son un peligro ante el posible desprendimiento de su carga. Hay muchas implicancias durante el día, cuando nos encontramos con tremendos trailers.

“Estamos tan acostumbrados a

disfrazarnos para los demás,

que el final nos disfrazamos

para nosotros mismos.”

Francois de la Rochefoucauld