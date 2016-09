El ex mandatario Alan García afirmó a través de redes sociales, que no ha gozado de los privilegios asignados por el Congreso a los ex presidentes de la República.

En agosto del 2011 la Mesa Directiva del Congreso me comunicó que, como expresidente, “tenia derecho” a una oficina con dos asesores y secretaria, además de un automóvill y 5,000 soles mensuales de gasolina. Contesté que no aceptaba esos privilegios por considerarlos indebidos pues no soy un funcionario en ejercicio y me parecía indigno aprovecharlos. No los tuve ni los tengo. Escuché con sorpresa que, el último gobierno, ampliaba la seguridad policial individual que se brinda a un exjefe de Estado a sus padres e hijos lo que considero abusivo e indebido. No lo he pedido ni lo aceptaría. Ése último decreto debe derogarse y el congreso debe retirar la oficina, asesores, automóvil y gasolina que, en otros casos, no en el mío, se emplea.

En el marco de ello, el líder aprista empleó su cuenta oficial de Twitter para mostrar el documento que dirigió a la Oficialía Mayor del Congreso en el que da cuenta que no utilizará beneficios establecidos en el acuerdo N°148-2009-2010/MESA-CR.

En su mensaje, de fecha 25 de enero del 2012, Alan García refiere que no hará uso ni de las plazas administrativas ni del monto asignado por concepto de gasolina que el Parlamento le confiere por su condición de ex jefe del Estado.