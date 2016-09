Aunque inicialmente el mercado no concedió al iPhone 7 una expectativa muy prometedora para Apple, tras las primeras pruebas hechas por especialistas, la recepción de los usuarios ha cambiado este panorama. Esto se ve reflejado en el incremento de sus acciones en +3.58% desde el lanzamiento del smartphone y +9,01% considerando esta semana respecto a la anterior, informó la empresa dedicada a la educación financiera en Perú, xDirect.

De acuerdo a la evaluación del analista de xDirect, Renato Campos, la resistencia al agua, duración de la batería y las primeras órdenes de preventa lanzadas este 9 de setiembre habrían conseguido que solo este 14 de setiembre las acciones de Apple registren un alza de +3.47% en su valor, traducibles en US$ 111.68 la acción.

Romper la barrera de los US$ 110 la acción marca también un punto de inflexión positivo para Apple, ante la tendencia a la baja a largo plazo que mantenían sus acciones. Así, el reciente precio por acción proyecta nuevas subidas a corto plazo, posiblemente hacia los US$ 114.60, que en un futuro podría alcanzar los US$ 119.50 y US$ 123.40, considerando que ya este 16 de setiembre podríamos tener al iPhone 7 en tienda.

No obstante, advierte Campos, no debería descartarse que puedan presentarse retrocesos naturales hacia los US$ 110 en el mediano plazo, bajo un escenario negativo para las bolsas. De todas formas, resulta prometedor que en un panorama adverso como el del 14 de setiembre, la acción de Apple fuera la única que consiguió rentar por sobre un 3%.