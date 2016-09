Escribe: Arturo Valverde

Un partido en el que confluyen hombres y mujeres de todo el Perú

Luego de los resultados obtenidos en las últimas elecciones presidenciales, hay quienes dicen que el Apra debe volver de su giro a la derecha y retomar la senda de la izquierda democrática. ¿En qué momento el Apra se convirtió en un partido de derechas o izquierdas? Que yo sepa, el Apra siempre ha sido uno solo: Apra.

Este debate, de seguro un ejercicio intelectual saludable para muchos, es una oportunidad para reiterar que en el Apra confluyen hombres y mujeres de todas partes. Hay apristas empresarios y apristas bodegueros; de todos los apellidos, colores y tamaños, y en todo el país. Unos se reúnen en sus barrios y hay quienes saludan desde el Club Nacional cuando pasas por la Plaza San Martín. Otros preferimos el Bar Queirolo de Quilca. Unos van en mototaxi y otros en sus carros propios.

El Apra sigue siendo el Perú. Como toda institución es el reflejo de su sociedad. El Apra no es Alianza Lima, la “U” o Cristal jugando por su lado. El Apra es todos ellos en un solo equipo. Definido como un partido socialdemócrata, sí, pero al final Apra. Es una idea original.

Cierto que el APRA no volverá a ser el mismo de los años treinta, cuarenta, cincuenta u ochenta, porque es un partido que interpreta la realidad de su tiempo; relatividad, dialéctica, espacio-tiempo histórico, le dicen. Pero pocos peruanos comprenden todo esto porque no leen sobre aprismo; leen la prensa nacional, que no siempre ha sido su mejor aliada. ¿Cuántos diarios publicaron la foto del mitin de cierre de campaña de Alan García?

Hace más de sesenta años, Haya de la Torre dijo que el Apra no buscaba quitarles la riqueza a los ricos para dársela a los pobres, sino crear riqueza para quienes no tenían ninguna. Los peruanos quieren vivir bien. En varias ocasiones, y años antes de su segundo gobierno, Alan García citaba a Deng Xiaoping: “No importa que el gato sea negro o blanco. Mientras pueda cazar ratones es un buen gato”.

El Apra dice justicia social, pan con libertad. ¿Cómo es posible querer partir una idea en dos pedazos? Lo que une a los apristas es el Apra. El partido de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos.