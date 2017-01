“Nada patentiza más el envilecimiento de una sociedad que la relajación de su Magistratura. Donde la justicia desciende a convertirse en arma de ricos y poderosos, ahí se abre campo a la venganza individual, ahí se justifica la organización de mafias y camorras…” Manuel Gonzales Prada

El Fiscal de la Nación Pablo Sánchez se presentó ante el Primer Poder del Estado específicamente a la Comisión Lava Jato, fue una reunión poco amigable en la que el mencionado señalo a lo largo de la sesión el principio de confidencialidad y reserva para preservar el éxito de las investigaciones, y enfatizó que no es él quien conduce la investigación, sino el fiscal encargado del caso, Hamilton Castro, quien está al frente de un equipo especial.

En la respectiva Comisión declaro lo siguiente: “Nosotros, por la reserva, no podemos comunicar detalles. Hay el riesgo de que las personas involucradas se fuguen, se escondan u oculten pruebas. No podemos detenerlos o embargar sus bienes” lo que resulta sorprendente porque en Colombia si se ha detenido y por el mismo caso al Ex Viceministro de Transporte colombiano Gabriel García Morales a raíz de un pago de seis y medio millones de dólares que se hizo a este funcionario para lograr la adjudicación de la concesión del tramo dos de la Ruta del Sol, vía que comunica el interior de Colombia con la costa Atlántica como lo señala la Fiscalía Colombiana, y también han detenido a Ex Senador Colombiano Otto Nicolás Bula acusado de recibir dinero para favorecer contratos con la firma brasileña Odebrecht, informó la Fiscalía de ese país

En República Dominicana (donde también ha estallado el escandalo) la Procuraduría a cargo de Jean Alain Rodríguez interrogo a Marcelo Hofke Gerente Regional de esa empresa brasileña, donde la mencionada compañía pago coimas por cerca de noventa millones de dólares a funcionarios de ese país. Es más le dio un plazo de tres días para que el señalado funcionario enviara a la Procuraduría los pactos alcanzados en Brasil en los cuales se señala el nombre de los funcionarios locales que recibieron sobornos.

Como vemos en otros países han actuado rápidamente y sin tapujos frente a la corrupción, parece ser que el Fiscal no ha leído la última encuesta de Datum donde un importante porcentaje de peruanos afirma que la investigación quedara en nada. Ahora también es lamentable que el Fiscal de la Nación no sepa los detalles del contrato o acuerdo que firmo la Fiscalía con la empresa corrupta, y peor aún que la Fiscalía le haya pedido a la UIF que no congele las cuentas de esa empresa. Esto si es muy vergonzoso.

Esperemos que esto cambie porque se respira un aire de impunidad frente a la corrupción, a ella no se le puede tratar con pañuelo sino con el verdadero brazo de la justicia. Los peruanos esperamos que la Justicia este a la altura para enfrentar este caso que recién empieza.