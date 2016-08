El último domingo el destacado politólogo y columnista Carlos Meléndez le hicieron una entrevista muy interesante en un medio local, en ella el destacado analista dice algo muy serio y es justamente los errores que en menos de treinta días viene cometiendo el Ejecutivo, dice por ejemplo: “De acuerdo, pero hay una ingenuidad que va más allá de PPK, la de la tecnocracia que nos gobierna hace muchos años. Sabe qué hacer con la economía, pero no frente a la política. Mire, la Oficina de Diálogo aún no se instala y tiene al jefe del gobierno de Humala. Se mantiene el mismo modelo, mesas de diálogo. El mayor enemigo del crecimiento económico ha sido la conflictividad social. Imagine nuestra economía con Conga y Tía María. Se está manteniendo al mismo enemigo del crecimiento económico” ese es el problema de fondo la política.

El Ministro Thorne tuvo un desliz que provoco un titular, luego Basombrio, el mismo Presidente con su declaración en Puno sobre el contrabando, su comentario contra Cipriani, y contra el Contralor, esto no ayuda en nada, ya que provoca contradicciones tontas, incluso la misma presentación del Premier Zavala, que después de la intervención de la oposición parlamentaria tuvo que decir la verdad de como encontró el país, para después recibir el voto de investidura como señala nuestra Constitución.

Hace varios meses desde esta columna venimos pidiendo una Reforma Política, desaparición del voto preferencial, Bicameralidad, voto voluntario, financiación de partidos políticos y fortalecimiento de los mismos, no esperemos en cinco años que un outsider aparezca financiado por una trasnacional copiando modas extranjeras. El actual Premier como lo señala Carlos Meléndez: “Él es un técnico, no es un copiloto político. Estas cosas no suceden cuando hay un partido. PPK no tiene uno en realidad. Eso provoca estos mensajes contradictorios.”. Recordemos que Zavala viene de trabajar diez años en el sector privado, nadie duda de su capacidad profesional, pero esa falta de “training” político se está notando y tiene que limar eso muy rápidamente.

El sector privado espera cuanto antes las medidas económicas y sobretodo tributarias que se prometió en campaña, esta luna de miel se puede acabar pronto señor PPK, está en el mejor momento de proponer ese listado, si es con decretos legislativos en ese caso lo mejor sería que se discuta en el Congreso dichos proyectos, como se hizo con el Premier Dañino hace más de catorce años, en la cual salieron rápido y mejor. El Perú esta primero señores del Gobierno.