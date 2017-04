Tiene 23 años y hace cuatro meses que no juega de manera profesional. Jean Deza, aquel encarador y veloz atacante peruano que militó en San Martín y Alianza Lima, ha vuelto a los entrenamientos con el firme objetivo de volver a jugar de manera profesional.

Pero no lo ha hecho en una cancha de fútbol como muchos lo pueden imaginar. Jean Deza empezó a trabajar con un entrenador personal en el gimnasio. La idea es reacondicionar los músculos para la alta competencia y desde ahí tentar la chance de jugar en el Perú o el extranjero.

La última vez que Jean Deza jugó al fútbol profesional, fue el 14 de diciembre del año pasado cua do el Levski Sofia de Bugaria, su exclub, enfrentó al Neftohimik por la última fecha de la liga de ese país. El peruano jugó 79 minutos, inició vacaciones y no volvió más a Europa.

Este año, los clubes del meido local preguntaron por él, pero su situación no era del todo clara porque tenía contrato vigente con el cuadro búlgaro y, al no presentarse a la pretemporada, estaba incumpliendo y corrió el rumor de una sanción a nivel FIFA. Afortunadamente para el atacante nacional, hasta ahora no hay nada en su contra.

Por ello es que Jean Deza ha recurrido a la ayuda de Giovanni Cafferata para iniciar los trabajos de potencia en el gimnasio y estar listo para cuando algún club requiera sus servicios. Si es en el Perú, tendría que esperar hasta agosto a que se reabra el libro de pases.