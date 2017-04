La cantante mexicana Julieta Venegas anunció hoy que a finales de este año empezará a escribir temas para su próximo disco, que prevé lanzar en 2018, mientras continúa con la gira de conciertos de su último trabajo “Algo sucede” (2015).

En una rueda de prensa ofrecida con motivo de la actuación con la que inaugurará hoy el Monopol Music Festival, en Las Palmas de Gran Canaria (archipiélago español en el Atlántico), Venegas se refirió a la relación de su música con el cine.

La compositora recordó que ha trabajado mucho haciendo canciones y bases musicales para el cine, además de música de teatro: “Siempre regreso a la base instrumental, con ganas de hacer más. Me involucro con películas e historias que me gustan. Me gusta trabajar en función de la visión de alguien más”.

Julieta Venegas confesó que su querencia por tocar el acordeón se fraguó, “inconscientemente”, en su niñez y adolescencia a partir de la música norteña que escuchaba.

Para Venegas, que se considera compositora por encima de todo, la esencia de los discos son las canciones, a través de las que trata de expresar una “gran paleta de emociones”.

“Todo lo demás, cómo los visto, cómo los arreglo, es secundario. Lo principal es el punto de partida, la historia que quiero contar”, resaltó.

La cantante y compositora prevé continuar durante los próximos meses con la gira de presentación de su trabajo más reciente, “Algo sucede”, que la llevará a actuar a Londres, París, Lausana (Suiza), Moscú y Madrid y comenzar a escribir las canciones que conformarán su próximo disco a finales de este año, según desveló.