“Y volvemos a decirlo: el pantano de la Magistratura no admite drenaje. Desde el excelentísimo de la Suprema hasta el usía de Primera Instancia, todos los Magistrados llevan en su frente la misma inscripción: Nadie me toque” Horas de Lucha Manuel Gonzales Prada.

Como todos sabemos a principios de este año la Fiscalía de la Nación llego a un acuerdo con la Empresa Odebrecht para que le proporcione información sobre los funcionarios implicados en los sobornos y en toda esta trama de corrupción y también se anunció un adelanto de treinta millones de soles, bueno después de tres meses el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez en una entrevista al Diario El País señalo lo siguiente:” P. ¿Odebrecht está colaborando con la investigación? R. La empresa sabe que está en falta, y al comienzo estuvo colaborando con la investigación, pero ahora estamos en un periodo de stand-by. Cuando se inició la investigación, la empresa abrió sus puertas y dijo que aceptaba los cargos, que iba a dar la información, pero quería un trato distinto sobre la continuidad de su trabajo, esperaban que no les cerraran las empresas. En Brasil es diferente, ahí llegó a un acuerdo y sigue postulando a obras y trabajando, lo que le ha permitido a la justicia obtener información de los delatores.” O sea la Empresa ha incumplido el trato que le dio el Estado Peruano, la pregunta cae por si sola ¿cuál fue el acuerdo entre la Fiscalía y esta empresa?

El Congreso de la Republica apenas se reinicie sus labores parlamentarias el día lunes debería de llamar al Fiscal de la Nación a declarar, cuál debe ser la estrategia por parte del Estado frente a esta trama de corrupción. No es posible que una Empresa privada por más que se le hayan embargado las cuentas bancarias e inmuebles no puede retar la soberanía de un Estado (en este caso el Perú) en no cumplir con ese acuerdo.

Recordemos que esta empresa al principio negó en todos los idiomas haber cometido delitos en nuestro país, pero llego la investigación y la sanción de Estados Unidos y tuvieron que aceptar los cargos inmediatamente. También a la fecha solo el señor Toledo es el único pez gordo pero este individuo como todos sabemos esta fuera del Perú (hasta el día de hoy se sospecha que tuvo una ayuda para que se pueda poner a buen recaudo) los otros capturados son peces chicos e incluso una voleibolista pareja de uno de los capturados. De verdad la pasividad con la que ha actuado la Fiscalía no tiene nombre, en estos meses de desastres naturales y tanta desgracia que han sufrido nuestros compatriotas le dio un aire a este tinglado corrupto, una lástima por la falta de institucionalidad que tiene nuestro Perú. Otra vez la justicia internacional como antes nos ayudara nuevamente.