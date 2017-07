El último concierto del veterano cantante de música country Kenny Rogers tendrá lugar el 25 de octubre en Nashville (Tennessee, EE.UU.), en el que actuará junto a estrellas como Dolly Parton en un tributo a su legado artístico.

Según explicó el artista en una entrevista con la revista Rolling Stones, “All In for the Gambler: Kenny Rogers’ Farewell Concert Celebration” supondrá la despedida de más de seis décadas de carrera, marcada por grandes éxitos como “The Gambler” y “Just Dropped In”.

“Mi movilidad se ha vuelto algo extraño, y no me gusta salir al escenario y tener que disculparme. Uno toma decisiones basadas en lo que la vida le da. He tenido una gran vida, no puedo quejarme, pero creo que es hora de detenerse”, explicó el cantante.

En este concierto, que tendrá lugar en el Bridgestone Arena de Nashville y se retransmitirá por televisión, Rogers actuará junto a su compañera de duetos Dolly Parton por primera vez en más de una década, con quien interpretó el tema “Islands in the Stream”, escrito originalmente por el dúo Bee Gees.

Las entradas saldrán a la venta el 21 de julio, fecha en la que iniciará su gira de despedida por Estados Unidos, con un total de dieciocho conciertos en los que compartirá el escenario con otros artistas del género pop y country, entre ellos Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King y Alison Krauss.

Rogers ofrecerá su primera actuación el próximo viernes en Las Vegas (Nevada) y continuará su tour por California en Temecula (23 de julio) y Livermore (26 de julio).