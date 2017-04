El mediocampista de Universitario de Deportes, Arquímedes Figuera, manifestó su felicidad por la victoria por 3-1 sobre UTC, asegurando que la forma cómo se prepararon previo al clásico se ha estado viendo reflejada en las últimas jornadas.

“Me siento bastante contento por el resultado. Pero más allá del resultado, lo que corrió fue el equipo. Antes del clásico nos preparábamos mental y físicamente bastante bien, y creo que eso se ha demostrado en los últimos partidos”, declaró Figuera a GolPerú.

“Lo que más me encanta dentro de la cancha es la presión. El gol que le anoté a Alianza me dio mucha confianza y seguramente intentaré pegarle de afuera más seguido, incluso el profe a veces me dice para patear los tiros libres. Tengo que aprovechar esa confianza al máximo”, agregó el volante venezolano.