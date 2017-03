Errar es humano.

Pero el error que ocurrió este domingo al final de la ceremonia de los Oscar es tal vez la peor pesadilla de los organizadores de los premios de cine más conocidos del mundo.

En el momento más esperado de la 89ª edición de los Oscar, el de la entrega del galardón a la mejor película del año, Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron que la ganadora era “La La Land”.

Minutos más tarde, y mientras los productores del filme protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling estaban dando las gracias, llegó la rectificación: “Moonlight” era la vencedora.

¿Cómo sucedió esta equivocación?

Dos sobres para cada categoría

En los Oscar dos personas cuentan los votos y conocen a los ganadores por adelantado.

Cada una tiene un juego completo de sobres que contienen tarjetas con los nombres de los ganadores en todas las categorías, en caso de que algo le suceda al otro.

Esas personas, que pertenecen a la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), se colocan a ambos lados del escenario durante la ceremonia y entregan los sobres a los presentadores antes de que salgan a escena.

Este domingo, después de que Emma Stone recibiera su Oscar, el otro sobre gemelo de la categoría de mejor actriz se le entregó por error a Warren Beatty, quien debía presentar el galardón a la mejor película.

De ahí la cara de confusión de Beatty al abrir el sobre.

Eso explica que Emma Stone les dijera a los periodistas más tarde que estuvo sosteniendo el sobre con su nombre como mejor actriz de papel protagónico “durante todo este tiempo

Warren Beatty vacila

Parecía que Warren Beatty estaba bromeando cuando abrió el sobre, miró la tarjeta y luego buscó dentro del sobre otra vez para ver si había otra tarjeta dentro.

Volvió a comprobar y luego mostró el sobre a su copresentadora Faye Dunaway quien leyó las palabras “La La Land”.

“Quiero decir lo que pasó. Abrí el sobre y decía Emma Stone, ‘La La Land’. Por eso miré a Faye con tanta atención y a ustedes (la audiencia). No estaba tratando de ser gracioso”, explicó Beatty luego.

El anfitrión de los Oscar, Jimmy Kimmel, dijo después: “Estaba confundido porque la tarjeta, que me mostró por cierto, decía ‘Emma Stone, La La Land’.

“Así que esto fue obviamente confuso. Pensamos que (Beatty) estaba haciendo sufrir a todos, pero en realidad estaba perplejo por qué su nombre (el de Emma Stone) estaba en la tarjeta”.

El error se rectifica

En pleno discurso de aceptación de “La La Land”, la gente de PwC y otros miembros de la organización de la ceremonia subieron al escenario para informar al elenco de la película y al mundo entero de que hubo un terrible error.

El productor de “La La Land” Fred Berger dijo: “Perdimos por cierto, ya saben”.

Otro de los productores, Jordan Horowitz dijo: “Chicos, lo siento, no, hay un error. ‘Moonlight’, ustedes ganaron (el premio a) la mejor película”.

Y un tercer productor, Marc Platt, aseguró: “Esto no es una broma, me temo que leyeron la tarjeta equivocada”.

Horowitz añadió: “Esto no es una broma,’Moonlight’ ganó mejor película”.

A continuación, enseñó al público la tarjeta que contenía el nombre del filme ganador del Oscar la mejor película. Esta decía: “‘Moonlight’, mejor película”.

Esa era la tarjeta que le debían haber entregado a Warren Beatty antes de salir al escenario y no el duplicado de la de la categoría de mejor actriz.

Un error para los libros de historia.

La confusión con la mejor película en los Oscar 2017 y otros 5 errores épicos en entregas de premios

El momento en que dan por error el premio a mejor película a “La La Land” en lugar de a “Moonlight” en los Oscar 2017

El momento quedará registrado en la historia del mundo del espectáculo: al final de la ceremonia de los Premios Oscar “La La Land” fue declarada por error como la ganadora de la categoría a mejor película del año.

Cuando los productores y actores del musical estaban en medio de sus discursos de agradecimiento se conoció que el Oscar era, en realidad, para el filme “Moonlight”.

Aunque el estupor aún perdura en Hollywood sobre cómo pudo producirse el malentendido, ésta no es la primera vez que se declara un ganador por equivocación en una ceremonia de premios o que una transmisión en vivo se transforma en un caos.

La reina que no fue reina

Se trató quizás del reinado más breve de la Historia.

Miss Colombia Ariadna Gutiérrez fue declarada Miss Universo en el año 2015.

Por un minuto, la corona fue formalmente posada sobre su producido peinado hasta que se conoció que la “reina correcta” era Miss Filipinas, Pia Alonzo Wurtzbach.

En un error de proporciones “universales”, el conductor de la ceremonia, Steve Harvey, había anunciado erróneamente a la ganadora del evento quien por segundos disfrutó de las mieles de la realeza, hasta que Harvey reconoció que se había cometido un terrible error.

Taylor y Kanye

En esta ceremonia los organizadores no se equivocaron con el premio, pero uno de los miembros más conocidos del público pensó que sí lo habían hecho.

La cantante Taylor Swift había ganado en la categoría de mejor video femenino por su canción You Belong With Me en la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2009, aunque Kanye West no pareció compartir el mismo criterio.

Antes de que Swift pudiera siquiera decir gracias el rapero le quitó el micrófono y le dijo a la audiencia -y a todos los que seguían la transmisión por televisión- que Beyonce debió haber sido la ganadora.

El premio que no existió

Siguiendo con los premios en MTV, siete años antes del susto que West le dio a Swift, Michael Jackson aceptó un premio que no existía.

Corría el año 2002 y la ceremonia de los premios del canal de música tuvo lugar -casualmente- el mismo día del cumpleaños del “Rey del Pop”.

Luego de llamarlo al escenario para que disfrutara de su torta de cumpleaños, la cantante Britney Spears le dijo al público que Michael Jackson era el “artista del milenio”.

Pero lo que era desde un principio una opinión personal de Spears se convirtió en segundos -en la mente de Jackson- en uno de los tantos premios que había ganado a lo largo de su carrera.

Y entonces el cumpleañero comenzó con su discurso de agradecimiento:

“Cuando era un niño que crecía en Indiana, si alguien me hubiese dicho que un día, como músico, iba a recibir el premio al artista del milenio, no me lo hubiera creído”.

El “Rey del Pop” agradeció incluso a Dios, a su madre, a Diana Ross y al mago David Blaine, entre otros.

Ganar el premio equivocado

Pero en MTV no se lleva en exclusiva el premio a las ceremonias musicales caóticas.

En 2009, la cantate Katy Perry aceptó el premio por la mejor canción internacional en los Premios NRJ Music Awards que tuvieron como escenario la célebre localidad francesa de Cannes.

Sin embargo, el galardón no estaba destinado para ella sino para Rihanna.

La vergüenza que pasó Perry fue levemente compensada cuando en la misma ceremonia se quedó –de forma legítima– con el premio al mejor álbum internacional por su disco One of the Boys.

Sacré bleu.

Modelo de confusión

La música y el cine no son los únicos escenarios donde estos errores ocurren… en ocasiones también padecen las modelos.

“Me siento enferma por esto”, dijo en 2010 la presentadora del certamen Australia’s Next Top Model, Sarah Murdoch, que elegía a la futura modelo australiana de modas y pasarelas.

“Esto” era su forma de interrumpir el discurso de Kelsey Martinovich, cuyo nombre había sido elegido por el público como la nueva ganadora del certamen.

En realidad, la ganadora “correcta” era Amanda Ware.

“Estas cosas pasan cuando uno está en vivo en televisión, amigos”, dijo Murdoch.

Lo mismo podría haber dicho Warren Beaty y Faye Dunaway en la ceremonia de los Oscars 2017, mientras el los productores y actores de “La La Land” bajaban del escenario y los de “Moonlight” subían anonadados.