En diálogo con Radio Ovación, el técnico de UTC, Franco Navarro, dijo que el triunfo sobre Alianza fue muy merecido y que ahora irán a Arequipa con la idea de complicarles la vida a FBC Melgar. El estratega de los cajamarquinos mostró su disconformidad ante la posibilidad que no les permitan jugar más en el ‘Héroes de San Ramón’.

“El partido ante Alianza lo planteamos de acuerdo al rival y sabíamos que, si lo ganábamo,s nos metíamos de nuevo en la pelea por el título del Apertura. Pienso que seguimos encontrando la seguridad jugando en casa, tengo un buen grupo que quiere ser protagonista también en este campeonato, pero nada es fácil y todavía queda mucho por recorrer”, dijo Navarro en Radio Ovación.

Sobre la posibilidad que no les permitan jugar más en el estadio ‘Héroes de ‘San Ramón’, Navarro puntualizó que “nos perjudicarían enormemente si a nosotros nos cambian de escenario. No me parece que sería lo más justo ya que no nos puede sacar de nuestra localía a mitad de campeonato. Pienso que lo más aconsejable es que le digan a UTC que, si no mejoran su cancha, no juegan el próximo año en el ‘Héroes de San Ramón’ y no ahora, cuando estamos en pleno campeonato, eso es algo inadmisible y jalado de los cabellos”.